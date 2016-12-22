ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,08 66,00 EUR Нал. 76,07 74,91 USD Бирж. 66,63 -0,32 EUR Бирж. 75,63 -0,11 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3895,40 -296,30 IMOEX 2438,54 +1,92% RTSI 1153,04 +2,39% Brent 61,58 +5,01% DJIA 25824,00 +1,18% Nasdaq 7445,04 +1,58%
Чехия заявила об атаках хакеров из России на МИД и Минобороны
Лента новостей
5 модных трендов этого сезона 18:23, РБК Pink и KUPIVIP.RU Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 18:14, Общество В Житомирской области прошли обыски в храмах УПЦ МП 18:12, Общество Американские рынки пошли в рост после сделки Трампа и Си Цзиньпина 18:06, Экономика На Украине начались военные сборы резервистов 18:04, Политика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 18:03, РБК и Thomson Reuters Новый Porsche 911: первые впечатления 18:03, Авто Греческий миллиардер на фоне коррупционных расследований ушел из Glencore 17:56, Бизнес Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 17:55, РБК и Huawei Когда избавляться от Ethereum: за месяц криптовалюта подешевела на 44% 17:53, Крипто Путин встретится с новым составом СПЧ перед Днем Конституции 17:46, Политика СК заинтересовался причиной схода вагонов с продуктами в Подмосковье 17:39, Общество В Домодедово задержали организаторов незаконной свалки 17:37, Общество Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 17:33, РБК и Thomson Reuters Двигатели первой и второй ступеней ракеты «Союз-ФГ» отработали штатно 17:31, Технологии и медиа Трамп заявил о желании обсудить с Путиным прекращение гонки вооружений 17:30, Политика Песков подтвердил перенос послания Путина Федеральному собранию 17:29, Политика Чехия заявила об атаках хакеров из России на МИД и Минобороны 17:24, Политика Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 17:16, РБК и Белая Дача Медведев спрогнозировал рост числа ИП из-за легализации теневой занятости 17:05, Бизнес Пределы терпения: как люди перестали мириться с привычным обликом власти 16:52, Мнение Бывший топ-менеджер JPMorgan заявил, что биткоин станет цифровым золотом 16:44, Крипто Исполком УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением 16:38, Политика Президент Нигерии опроверг сообщения о его подмене двойником 16:30, Политика Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 16:28, РБК и EXMO Правительственная трасса: сколько стоят квартиры на Кутузовском проспекте 16:27, Недвижимость УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона 16:25, Спорт Суд подтвердил взыскание $46,2 млн с компании Фирташа в пользу ВТБ 16:17, Бизнес
Чехия заявила об атаках хакеров из России на МИД и Минобороны
Политика, 17:24
0
Чехия заявила об атаках хакеров из России на МИД и Минобороны
В отчете Службы безопасности информации указывается на причастность к атакам на чешские ведомства российских спецслужб и связанных с ними хакеров. Особо отмечается стремление Москвы использовать в интересах разведки дипломатов
Фото: РИА Новости

Служба безопасности информации Чехии​ (Bezpečnostní informační služba, BIS) заявила о причастности к кибератакам на государственные ведомства страны российских хакеров.

«Согласно нашим выводам, организованная Turla (одна из русскоязычных кибершпионских группировок. — РБК) кампания кибератак исходит из российской разведывательной службы ФСБ и [группировки] APT28/Sofacy (более известна под названием Fancy Bear. — РБК), которой приписывается связь с военной разведкой ГРУ», — говорится в отчете BIS по итогам 2017 года.

​В документе говорится, что в 2016–2017 годах хакерам удалось взломать информационную систему Министерства иностранных дел Чехии, благодаря чему они получили доступ к ящикам электронной почты полутора сотен сотрудников ведомства и скопировали хранящуюся в них информацию. Специалисты BIS отмечают, что главной целью хакеров стали почтовые ящики высших чинов МИДа, злоумышленники проверяли их неоднократно и сумели получить немало информации, полезной для проведения новых атак на другие госучреждения.

«Это была, пожалуй, самая активная и самая заметная российская кампания по кибершпионажу», — говорится в отчете BIS.

Эксперты BIS отмечают, что хакеры из APT28/Sofacy все чаще сосредотачивают усилия ​на краже персональных данных, в том числе личных паролей для входа в информационные и коммуникационные сети, которые в дальнейшем могут использованы для адресного фишинга.

​Чешская спецслужба сообщает также, что ей удалось выявить несколько кибератак на чешские военные объекты, организаторам которых удалось взломать несколько учетных записей электронной почты, принадлежавших сотрудникам Минобороны и военнослужащим чешской армии.

«Хотя атакующим, скорее всего, не удалось завладеть какой-либо секретной информацией, они получили доступ к различным персональным данным и информации, которые в дальнейшем могут быть использованы для новых атак и иной незаконной деятельности. И направление, и цели атаки полностью соответствуют тем, на которые ранее нацеливалась российская кибершпионская группировка APT28/Sofacy», — говорится в отчете BIS.

​В документе подчеркивается, что спецслужбе удалось выявить уязвимость системы безопасности еще одного чешского министерства, о чем был поставлен в известность его руководитель, а также Управление национальной безопасности Чехии (NBÚ).

​В отчете BIS говорится также, что в 2017 году российские разведчики продолжали активно работать в Чехии под дипломатическим прикрытием. В BIS отмечают, что численность российских дипломатов в Чехии существенно превышает численность персонала чешской дипмиссии в Москве, при этом среди российских дипломатов много людей, связанных со спецслужбами. Такая ситуация, по мнению BIS, особенно увеличивает риски утечки от неосторожных чешских политиков и госслужащих к российским спецслужбам информации, предназначенной для служебного пользования.

«Чешская Республика остается целью действий России, являющихся частью общей гибридной стратегии, нацеленной против НАТО и ЕС», — предупреждают авторы доклада BIS.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Чехия , российские хакеры , кибершпионаж , кибератака
Главное
Регионы получат поддержку из бюджета из-за скачка цен на топливо Бизнес
Материалы по теме
Эксперты обвинили «близких ГРУ» хакеров в игре на резонансе вокруг Brexit Технологии и медиа
Spiegel узнал о подозрении российских хакеров в атаке на политиков ФРГ Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter