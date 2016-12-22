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В Чехии нескольких россиян арестовали за совершение кибератаки на МИД
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В Чехии нескольких россиян арестовали за совершение кибератаки на МИД
Политика, 21:47
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В Чехии нескольких россиян арестовали за совершение кибератаки на МИД
Восемь россиян и вьетнамцев, по данным прокуратуры, выводили из строя работу системы выдачи видов на жительство МИДа Чехии, чем заработали миллионы долларов США. Сколько именно граждан России находится под стражей — не уточняется
Фото: Reuters

Власти Чехии заключили под стражу восемь граждан России и Вьетнама по обвинению в совершении несанкционированного доступа к компьютерным системам Министерства иностранных дел республики и отмыванию полученных преступным путем денег. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Праги.

Подозреваемые были задержаны еще 18 сентября. В тот же день им предъявили обвинения в участии в преступной группировке и во взломе сетей, в настоящее время они находятся под стражей. По данным надзорного ведомства, они взломали систему выдачи видов на жительство, чем заработали несколько миллионов американских долларов. Своими действиями они «нарушили деятельность МИДа Чешской Республики».

Сколько именно российских граждан находятся под арестом по этому делу, не уточняется.

В посольстве России в Чехии РБК заявили, что проверяют информацию о задержании российских граждан по факту совершения ими противоправных действий. «В этой связи запросили чешскую сторону. Пока чешские власти официально данный факт не подтвердили», — заявили в российской дипмиссии.

Высланный в США российский хакер Никулин попытался сбежать из-под стражи
Общество

В октябре 2016 года в Праге задержали российского хакера Евгения Никулина. Он находился в международном розыске по линии Интерпола. Россия требовала выдать задержанного Москве, где его обвиняют в краже более $3 тыс. в результате хакерской атаки 2009 года. Одновременно с этим экстрадировать Никулина на свою территорию потребовали США. В Америке его обвиняют во взломе компьютеров компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и торговле личными данными пользователей.

В итоге 30 марта 2018 года Прага экстрадировала Никулина в США. Российский МИД таким решением Чехии возмутился. Россиянин свою вину не признает. Сторона обвинения требует для него 10 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс. На прошлой неделе, 10 октября, суд решил отправить российского хакера на психиатрическое обследование.

Авторы: Анна Трунина, Валерий Романов.
Теги: Чехия , арест , Россияне , кибератаки , хакерские атаки
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