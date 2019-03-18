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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+45,11%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Политика ,  
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Волкер назвал преимущества расширения НАТО для России
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Россию позитивнее относиться к расширению Североатлантического альянса. По его мнению, присоединившиеся к НАТО страны бывшего СССР являются хорошими соседями
Курт Волкер (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Россия извлекла дивиденды из расширения НАТО на восток после распада Советского Союза, заявил в понедельник спецпредставитель Госдепартамента США. Как указал американский дипломат, такие страны, как Эстония, Латвия и Литва, не представляют никаких угроз для безопасности Москвы и демонстрируют политическую и экономическую стабильность. «Я хотел бы надеяться, что <...> соседство с такими успешными странами позволит России также стать успешнее», — сказал Волкер в ходе онлайн-брифинга с журналистами в понедельник, 18 марта. ​Его слова передает корреспондент РБК.

Волкер выразил надежду, что Россия не станет демонстрировать негативную реакцию на интеграцию Украины в НАТО. Представитель Госдепартамента подчеркнул: вступление Украины в военный альянс — вопрос долгий, и сейчас Киев едва ли соответствует требованиям НАТО. В дальнейшем Украине предстоит провести различные реформы, в том числе побороть коррупцию и преобразовать Вооруженные силы. «Все будет зависеть от того, в какие сроки Украина сможет достигнуть прогресса», — сказал он.

Политика
Волкер заявил о планах усилить антироссийские санкции из-за Крыма

Желание Киева вступить в НАТО Волкер связал с приписываемой России агрессии. «Несколько лет назад лишь небольшая часть украинцев демонстрировала желание вступить в НАТО, но недавно в пользу такого намерения выступили две трети [украинского] парламента», — отметил он.

В ходе брифинга Волкер обратил внимание на согласованность санкционной политики Запада в отношении России, комментируя решение Евросоюза, США и Канады внести в черный список российских граждан из-за конфликта в районе Керченского пролива. Американский дипломат допустил и введение дополнительных ограничений, учитывая отказ России «вступать в серьезный диалог» для урегулирования украинского кризиса. В частности, она не намерена отпускать задержанных в ноябре украинских моряков и продолжает оказывать военную поддержку сепаратистам на востоке Украины, посетовал Волкер. Он также указал на готовность США наращивать военную поддержку Украины, в том числе поставлять республике дополнительное противотанковое оружие.

Политика
Волкер представил сайт о противодействии «агрессии России на Украине»

Волкер также заявил, что США продолжают считать Крым частью Украины, вопреки «попытке России его аннексировать». Американский дипломат также обвинил Москву в репрессиях против жителей Крыма и политике русификации полуострова, направленной на заселение региона гражданами России.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Курт Волкер, Вашингтон, Госдепартамент, Россия - США, Украина
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