Саудовский министр заявил о глобальном значении санкций против России

Новые санкции, затрагивающие нефтегазовый сектор в России, способны нанести ущерб всем покупателям добываемых в стране ресурсов, отметил глава саудовского минэнерго Халид аль-Фалих

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на пресс-конференции заявил, что новые санкции против России способны оказать влияние на глобальный энергетический рынок, передает «РИА Новости».

«Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всем мире», — заявил министр.

Халид аль-Фалих сделал заявление в ходе пресс-конференции в Баку, где 18 марта должно пройти заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Комитет должен оценить выполнение сделки по снижению уровня добычи нефти. В пресс-конференции принял участие также российский министр энергетики Александр Новак.

Аль-Фалих в то же время отметил, что санкции против Ирана и Венесуэлы пока не отразились на данных о коммерческих запасах нефти, передает ТАСС. Поэтому мы точно решили, что продолжим сокращать сокращать добычу до июня (срока истечения соглашения. — РБК). Но мы готовы продолжать и дальше мониторить ситуацию на рынке нефти совместными усилиями», — отметил министр.

В конце февраля в конгресс США был внесен обновленный вариант законопроекта DASKA о санкциях против России. В частности, законопроект предусматривает санкции против российских СПГ-проектов за рубежом и запрет на передачу России технологий, используемых при добыче нефти.