Кремль счел преждевременной оценку переговоров в Женеве

Дмитрий Песков (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Пока рано говорить о каких-то оценках Россией результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков подчеркнул, что делегация России напрямую докладывает Путину о ходе переговоров.

Также представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он поручил делегации поднять вопрос о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным. На это пресс-секретарь главы государства отметил, что если будет какая-то информация, ей поделится глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский.

Материал дополняется