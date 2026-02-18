Кремль счел преждевременной оценку переговоров в Женеве
Пока рано говорить о каких-то оценках Россией результатов трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков подчеркнул, что делегация России напрямую докладывает Путину о ходе переговоров.
Также представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он поручил делегации поднять вопрос о его встрече с российским лидером Владимиром Путиным. На это пресс-секретарь главы государства отметил, что если будет какая-то информация, ей поделится глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский.
Материал дополняется
