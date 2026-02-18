 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters сравнил дипломатию Уиткоффа и Кушнера с отделением неотложки

В Женеве посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер за один день провели переговоры по поводу ядерной программы Ирана и урегулирования конфликта на Украины, что вызывает вопросы о перспективах их успеха, сообщает Reuters.

Важные переговоры были организованы быстро, а выбор Женевы в качестве места их проведения так и не был четко объяснен, отмечает агентство.

«Похоже, Трамп больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой», — считает бывший советник по внешней политике в администрации экс-президента США Барака Обамы, а ныне глава консалтинговой компании Global Situation Room, Бретт Бруен.

«Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», — отметил он. Посланники Трампа
отправились прямо со встречи с Ираном в отель InterContinental, где прошел первый день трехсторонних переговоров об урегулировании на Украине. Один из чиновников, близкий к иранскому руководству, сказал агентству, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении дипломатических усилий.

«Такой подход чрезмерен», — считает собеседник. «Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи». — отметил он.

По мнению некоторых экспертов, что Уиткоффу и Кушнеру не хватает знаний и опыта, чтобы противостоять опытным переговорщикам, таким как глава МИД Ирана Аббас Арагчи, и российские собеседники. В Женеву не поехал госсекретарь США Марко Рубио, главный дипломат Трампа, известный как эксперт по внешней политике. Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп и его команда «сделали больше, чем кто-либо другой, чтобы сблизить обе стороны» для заключения мирного соглашения по Украине.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
В трех регионах России объявили ракетную опасность Политика, 06:24
Чебоксары подверглись атаке дронов Политика, 06:23
Лукашенко назвал «позорищем» необходимость импорта свинины из России Политика, 06:06
В работе YouTube произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 05:52
Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток Политика, 05:19
Аэропорт Чебоксар приостановил полеты Политика, 05:13
Berliner Zeitung рассказала о хаосе в день старта саммита по ИИ в Индии Политика, 05:11
Умерла работавшая над «Спасателями» и «Спящей красавицей» Disney аниматор Общество, 05:05
Reuters сравнил дипломатию Уиткоффа и Кушнера с отделением неотложки Политика, 04:57
Экс-жену Галицкого похоронили в Оренбургской области Общество, 04:09
Экзарх ответил на статью Bloomberg о росте числа приходов РПЦ в Африке Политика, 04:01
Мужчину лишили гражданства России за оскорбление паспорта Политика, 03:44
В Швеции арестовали россиянина по запросу США Общество, 03:31
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 02:58