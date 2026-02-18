В Женеве посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер за один день провели переговоры по поводу ядерной программы Ирана и урегулирования конфликта на Украины, что вызывает вопросы о перспективах их успеха, сообщает Reuters.

Важные переговоры были организованы быстро, а выбор Женевы в качестве места их проведения так и не был четко объяснен, отмечает агентство.

«Похоже, Трамп больше сосредоточен на количестве, чем на качестве, вместо того чтобы заниматься сложной и детальной дипломатической работой», — считает бывший советник по внешней политике в администрации экс-президента США Барака Обамы, а ныне глава консалтинговой компании Global Situation Room, Бретт Бруен.

«Решать обе проблемы одновременно в одном месте не имеет особого смысла», — отметил он. Посланники Трампа

отправились прямо со встречи с Ираном в отель InterContinental, где прошел первый день трехсторонних переговоров об урегулировании на Украине. Один из чиновников, близкий к иранскому руководству, сказал агентству, что двойная повестка дня американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении дипломатических усилий.

«Такой подход чрезмерен», — считает собеседник. «Это напоминает отделение неотложной помощи с двумя тяжелобольными пациентами и одним врачом, неспособным уделить ни одному из них достаточно внимания, что увеличивает вероятность неудачи». — отметил он.

По мнению некоторых экспертов, что Уиткоффу и Кушнеру не хватает знаний и опыта, чтобы противостоять опытным переговорщикам, таким как глава МИД Ирана Аббас Арагчи, и российские собеседники. В Женеву не поехал госсекретарь США Марко Рубио, главный дипломат Трампа, известный как эксперт по внешней политике. Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что Трамп и его команда «сделали больше, чем кто-либо другой, чтобы сблизить обе стороны» для заключения мирного соглашения по Украине.

