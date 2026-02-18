 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США

NYT: в России переговорщиков Трампа стали называть Уиткоффом и Зятькоффом
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сюжет
Переговоры России и США
В России спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя Трампа Кушнера стали называть «Уиткоффом и Зятькоффом» из-за родственных связей последнего, пишет газета. Оба не раз приезжали в Москву на переговоры
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф (Фото: Екатерина Чеснокова / ТАСС)

«Некоторые российские лица» называют спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера «Уиткоффом и Зятькоффом», последнего они прозвали так из-за его родственных связей с Трампом, пишет The New York Times.

Иранцы называют Кушнера «Дамад Трамп». «Дамад» означает «зять», поясняет газета.

В течение последнего года администрация Трампа применяла нетрадиционную дипломатию, «дипломатию канонерок» и, в самых сложных ситуациях, дипломатию без дипломатов, отмечает NYT. На переговорах в Женеве опробованы все три подхода одновременно: Уиткофф и Кушнер утром провели переговоры с Ираном, а затем, во второй половине дня, с Россией и Украиной.

Трамп уверен в подходе обоих, что подтверждается прошлогодними переговорами, в результате которых было достигнуто прекращение огня в Газе, оставив Госдепартамент и Совет национальной безопасности в стороне.

Российский источник рассказал изданию, что российская сторона ценит теплоту и энтузиазм Уиткоффа в отношении переговоров, а также участие Кушнера, который придерживается более организованного и структурированного подхода.

Reuters сравнил дипломатию Уиткоффа и Кушнера с «отделением неотложки»
Политика
Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и министр иностранных дел Омана Бадр Бин Хамад аль Бусаиди

Посланник и зять американского лидера не раз приезжали в Москву на переговоры. Последний раз президент Владимир Путин встретился с ними 22 января. Вместе с ними также приехал комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, который занимает пост старшего советника учрежденного Трампом «Совета мира». С российской стороны на встрече присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, она продлилась более трех с половиной часов и завершилась в три часа ночи.

Ушаков оценил переговоры как «исключительно содержательные, конструктивные, предельно откровенные и доверительные». Главной задачей встречи он назвал «получение информации по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами», чтобы «вместе уже как бы «на двоих» определить параметры дальнейших действий».

Для Уиткоффа это уже седьмой визит в Россию, для Кушнера — второй, Грюнбаум в переговорах с Путиным участвовал впервые. Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся 2 декабря 2025 года. О конкретных договоренностях тогда ни Москва, ни Вашингтон не сообщили.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Стив Уиткофф Джаред Кушнер мирные переговоры Россия
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен
10 января 1981 года
