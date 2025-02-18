Обсуждаем с экспертами переговоры России и США. Спецэфир телеканала РБК

В России и США подвели итоги первых за три года переговоров в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между Россией и США. В беседе, которая длилась четыре с половиной часа, стороны обсудили начало переговоров по Украине, договорились восстановить численность персонала посольств, начать консультации для устранения раздражителей в двусторонних отношениях и начать подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российская сторона назвала переговоры «неплохими», американская — фразой «представить себе не могли». Как прошла встреча, чего смогли достичь — обсуждаем с экспертами в эфире телеканала РБК.