Обсуждаем с экспертами переговоры России и США. Спецэфир телеканала РБК
В Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между Россией и США. В беседе, которая длилась четыре с половиной часа, стороны обсудили начало переговоров по Украине, договорились восстановить численность персонала посольств, начать консультации для устранения раздражителей в двусторонних отношениях и начать подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российская сторона назвала переговоры «неплохими», американская — фразой «представить себе не могли». Как прошла встреча, чего смогли достичь — обсуждаем с экспертами в эфире телеканала РБК.
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