 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посланник Трампа оценил переговоры словами «представить себе не могли»

Уиткофф оценил переговоры словами «представить себе не могли»
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Стив Уиткофф
Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Прошедшие в Эр-Рияде переговоры между Россией и США превзошли все ожидания американской делегации, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, назвав диалог «очень серьезным».

«Мы и представить себе не могли лучшего результата после сессии. Это было очень серьезно», — сказал он журналистам по итогам встречи.

Уиткофф также добавил, что США в ближайшие пару недель определят, когда состоится следующий визит американской делегации в Россию.

О чем договорились Россия и США в Саудовской Аравии. Главное
Политика
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде, Саудовская&nbsp;Аравия. 18 февраля 2025 года

Переговоры состоялись во вторник, 18 февраля, они длились четыре с половиной часа. Американская и российская делегации, в частности, договорились начать процесс урегулирования украинского конфликта, а также обсудили двусторонние отношения между Россией и США. Украина заранее отказалась признавать итоги переговоров.

Читайте РБК в Telegram.

Россия и США предложили трехэтапный мирный план по Украине

Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео

Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Эр-Рияд США Россия Стив Уиткофф переговоры
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Материалы по теме
Reuters узнал о визите посланника Трампа в Киев в день встречи в Эр-Рияде
Политика
Рубио увидел в Эр-Рияде готовность России к «серьезному процессу»
Политика
Лавров оценил итоги переговоров с США в Эр-Рияде
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 17:38
МИД подвел итоги переговоров России и США в Эр-РиядеПолитика, 18:41
Суд оштрафовал телеканал «ТВ Центр» за пропаганду ЛГБТ среди детейОбщество, 18:41
На Ленинградском вокзале появятся панно с Петербургом и МосквойГород, 18:40
ЕС заявил о готовности вести санкционную политику независимо от СШАПолитика, 18:34
Госсекретарь США и переговорщик с Россией: чем известен Марко Рубио18:32
ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»Пресс-релиз, 18:31
Министерства поспорили из-за прокатных удостоверений в онлайн-кинотеатрахТехнологии и медиа, 18:26
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Радионова заявила о зависимости утилизации упаковки от импортной техникиОбщество, 18:25
«Транснефть» назвала сроки ремонта станции КТК после удара дроновПолитика, 18:25
Российская делегация вылетела из Эр-РиядаПолитика, 18:22
Француженка Симон победила в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлонуСпорт, 18:22
Прокуратура в ФРГ заподозрила диверсию на корабле ВМСПолитика, 18:11
Кулеба посоветовал «втянуть Трампа в длинную игру»Политика, 18:10
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 18:09