Посланник Трампа оценил переговоры словами «представить себе не могли»

Стив Уиткофф (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Прошедшие в Эр-Рияде переговоры между Россией и США превзошли все ожидания американской делегации, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, назвав диалог «очень серьезным».

«Мы и представить себе не могли лучшего результата после сессии. Это было очень серьезно», — сказал он журналистам по итогам встречи.

Уиткофф также добавил, что США в ближайшие пару недель определят, когда состоится следующий визит американской делегации в Россию.

Переговоры состоялись во вторник, 18 февраля, они длились четыре с половиной часа. Американская и российская делегации, в частности, договорились начать процесс урегулирования украинского конфликта, а также обсудили двусторонние отношения между Россией и США. Украина заранее отказалась признавать итоги переговоров.