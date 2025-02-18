Посланник Трампа оценил переговоры словами «представить себе не могли»
Прошедшие в Эр-Рияде переговоры между Россией и США превзошли все ожидания американской делегации, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, назвав диалог «очень серьезным».
«Мы и представить себе не могли лучшего результата после сессии. Это было очень серьезно», — сказал он журналистам по итогам встречи.
Уиткофф также добавил, что США в ближайшие пару недель определят, когда состоится следующий визит американской делегации в Россию.
Переговоры состоялись во вторник, 18 февраля, они длились четыре с половиной часа. Американская и российская делегации, в частности, договорились начать процесс урегулирования украинского конфликта, а также обсудили двусторонние отношения между Россией и США. Украина заранее отказалась признавать итоги переговоров.
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