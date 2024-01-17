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КТК возобновил прием и перевалку нефти под Новороссийском

КТК возобновил прием и перевалку нефти под Новороссийском
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС
Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), владеющий морским терминалом в Новороссийске, возобновил на нем прием и перевалку нефти, сообщила пресс-служба компании.

Накануне, 16 января, терминал приостановил отгрузку нефти из-за непогоды. В КТК добавили, что также не будут принимать топливо из-за заполненных хранилищ.

«Нормализация погодных условий позволила 17 января 2024 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить штатную работу морского терминала компании», — говорится в сообщении. В КТК добавили, что прием нефти от грузоотправителей также возобновлен.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний. Ее создали для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Он соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Осенью 2023 года отгрузку нефти на КТК остановили на три дня, с 27 по 30 ноября. Причиной стал шторм, который обрушился на южные регионы. Так, 27 ноября в районе Новороссийска был ветер с порывали до 22–24 м/с, высота волны достигала 6–8 м.

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Каспийский трубопроводный консорциум Черное море Новороссийск нефть
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