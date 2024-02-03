В Армении пообещали ввести военную форму по стандартам НАТО

Армения планирует ввести военную форму по стандартам НАТО, заявил глава Минобороны страны Сурен Папикян в интервью Общественному телевидению, передает Factor.

Конкурс по разработке формы по стандартам альянса начался еще в 2022 году. «В определенной мере у нас есть победители, по некоторой части нам продолжают помогать наши международные партнеры», — сказал Папикян (цитата по «РИА Новости»).

Ее окончательный вид представят в 2024 году, добавил министр. Пока речь идет только о полевой форме.

Осенью 2023 года власти Армении заявили, что Россия «отдаляется» от Южного Кавказа. Москва обвинения отвергла, назвав Ереван партнером в сфере безопасности. Тогда же в армянском МИДе сообщили, что страна готова продолжать сотрудничество с НАТО, однако речи о вступлении в организацию не идет.

В январе 2024 года премьер-министр страны Никол Пашинян обсудил возможность наращивания военного сотрудничества с представителем альянса.

Отношения Армении с НАТО беспокоят Россию, заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности», — подчеркнул он.