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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В партии Нетаньяху сообщили о его отставке после выборов

YNet: в партии «Ликуд» сообщили об отставке Нетаньяху после выборов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Большинство израильтян высказались за проведение досрочных выборов и против нынешнего правительства, но Нетаньяху настаивает на плановом голосовании в конце 2026 года. Источники YNet в его партии указали: он не останется премьером
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Следующие парламентские в выборы в Израиле пройдут по плану — в октябре 2026 года, заявил премьер Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции на фоне растущего требования общественности организовать досрочное голосование. Об этом пишет Times of Israel.

«У выборов есть дата — через несколько лет. Я предлагаю нам не беспокоиться об этом во время войны», — сказал Нетаньяху.

Сейчас «не время для политики» и последнее, что нужно израильтянам — выборы, добавил он, а голосование за новый состав кнессета (парламента) приведет к дальнейшему расколу в стране. Он выразил уверенность, что «если есть что-то, чего хотел бы ХАМАС, так это политическая борьба», и призвал к единству.

Источники YNet в правящей партии «Ликуд» заявили, что Нетаньяху не понимает реалий. «Тот, кто был премьер-министром 7 октября [в день нападения ХАМАС], закончит свою работу в конце войны», — сказал один из высокопоставленных собеседников издания. Другой источник заявил: «Неважно, как долго Нетаньяху откладывает это и насколько он не хочет [выборов], в конце этой войны мы примем в них участие».

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Политика
Фото:Amir Levy / Getty Images

Критике Нетаньяху подвергли и в партии лидера оппозиции Яир Лапид Еш Атид». В заявлении партии премьер назывался некомпетентным и потерявшим общественное доверие, а также продолжающим уклоняться от ответственности за «величайший провал перед еврейским народом со времен Холокоста».

Рейтинги партии Нетаньяху резко упали после октябрьского нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля. Последние опросы показали, что если бы выборы прошли сейчас, «Ликуд» получила бы 45 мест из 120 в парламенте и не смогла бы сформировать правительство в нынешней коалиции. Кроме того, доверие к правительству достигло рекордного минимума за 20 лет, а более двух третей израильтян считали, что выборы стоит провести, как только кончится война.

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Нынешние власти Израиля называют такие условия завершения войны: сдача боевиков ХАМАС в плен, освобождение всех заложников, а также контроль Тель-Авива над границей сектора Газа и Египта.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Биньямин Нетаньяху Ликуд Израиль
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