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NYT сообщила о секретной атаке Израиля на газопровод в Иране

NYT: Израиль стоит за взрывами на газопроводе в Иране
Израиль также стоит за взрывом на химическом заводе на окраине Тегерана 15 февраля, пишет NYT. Местные власти заявляли, что там произошла авария
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль на этой неделе мог тайно атаковать две линии газопровода в Иране, сообщает The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников и военного стратега, близкого к иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

В ночь на 14 февраля, как передавало агентство Mehr, на главной линии газопровода в городе Боруджен на юго-западе Ирана произошел взрыв, за которым последовал пожар. В этой части трубопровода прекратили подачу газа. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи назвал произошедшее диверсией; цель атаки, по его словам, состояла в том, чтобы нанести ущерб энергетической инфраструктуре страны. «План врага заключался в том, чтобы полностью прервать подачу газа зимой в несколько крупных городов и провинций», — заявил он, но напрямую никого не обвинял.

По данным собеседников NYT, за этой атакой стоит Израиль. Кроме того, на Западе считают, что израильские военные ответственны за взрыв на химическом заводе на окраине Тегерана 15 февраля. Иранские чиновники заявляли, что он произошел из-за аварии.

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В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не комментировали эти обвинения.

Издание отмечает, что израильские военные неоднократно наносили удары по военным и ядерным объектам Ирана и проводили кибератаки против серверов, принадлежащих министерству нефти, что вызвало беспорядки на заправочных станциях по всей стране. Однако взрыв на таком объекте энергетической инфраструктуры, от которого зависят промышленные предприятия, заводы и миллионы мирных жителей, свидетельствует об эскалации и отходе Израиля от тактики «негласной войны», считают собеседники.

Один из западных чиновников отметил, что атака на газопровод, скорее, носила символическое значение, поскольку Тегерану относительно легко устранить ее последствия. В то же время, по словам собеседника, Израиль таким образом дал понять Ирану, что может нанести ему ущерб, если конфликт распространится на весь Ближний Восток. Напряженность в отношениях двух стран растет в последние месяцы; Тегеран заявляет, что не причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом октябре, или к атакам хуситов на суда в Красном море.

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Каким образом был нанесен удар по трубопроводу — с помощью дронов со взрывчаткой или каким-либо другим способом — пока неизвестно. NYT отмечает, что атака требовала «глубокого знания инфраструктуры Ирана и тщательной координации, особенно с учетом того, что линии трубопровода были повреждены в нескольких местах одновременно».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран Израиль газопровод Ближний Восток
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