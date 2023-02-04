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В Венгрии обвинили Европарламент в эскалации конфликта на Украине

В парламенте Венгрии обвинили Европарламент в эскалации конфликта на Украине
По мнению представителя венгерского кабмина Чабы Деметера, призывы Брюсселя к ускорению поставок оружия Украине и введению новых санкций против России представляют собой шаг к эскалации конфликта
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Призыв Европарламента к увеличению поставок оружия Украине представляет собой шаг к эскалации конфликта в этой стране, заявил госсекретарь кабинета премьер-министра Венгрии Чаба Деметер, передает портал Világgazdaság.

«Это что угодно, только не призыв к миру. Скорее это большой шаг к эскалации военных действий», — сказал он.

Деметер указал, что в резолюции был конкретный список вооружений, которые Европе стоит поставить Украине. По его словам, депутаты потребовали отправить Киеву больше танков, бронетехники и боеприпасов, а также в дальнейшем обеспечить его истребителями и дальнобойными ракетами.

Речь идет о резолюции, принятой Европарламентом 2 февраля. В ней евродепутаты призвали ускорить поставки оружия Киеву и ужесточить санкции против России. В частности, они предложили ввести ограничения против ЛУКОЙЛа и «Росатома», запретить импорт ископаемого топлива и урана из России и отказаться от приема газа по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Деметер предупредил, что такие новые санкции приведут к дальнейшему росту инфляции в Европе.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новый пакет санкций, десятый по счету, ЕС намерен ввести к 24 февраля, годовщине спецоперации на Украине. Она указала, что объем пакета составит около €10 млрд, и он будет нацелен на технологий, которые Россия использует в военно-промышленном комплексе (ВПК), в том числе при производстве дронов.

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О том, что новые ограничения коснутся отрасли беспилотников, говорили и источники Bloomberg. Также они указывали, что в ЕС могут расширить ограничения в отношении товаров двойного назначения. Собеседники Reuters говорили об обсуждении в Евросоюзе санкций против ядерного сектора России; «пропагандистских СМИ» и банков, в том числе отключении новых организаций от SWIFT.

Россия осуждает предоставление военной помощи Украине, указывая, что такие поставки не помешают ей достичь целей спецоперации, но доставят больше проблем украинцам. Санкции Москва считает нелегитимными, заявляя, что экономика страны пострадала от них не так значительно, как предсказывали на Западе.

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