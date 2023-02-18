Делегацию Израиля выгнали с саммита Африканского союза

В начале церемонии открытия саммита к израильским делегатам подошел сотрудник службы безопасности и попросил их покинуть зал. Делегацию возглавляла замглавы МИД. Ведомство назвало ответственными «контролируемые Ираном» Алжир и ЮАР

Открытие 36-й сессии Ассамблеи Африканского союза в Аддис-Абебе, Эфиопия (Фото: Tiksa Negeri / Reuters)

Членов израильской делегации выгнали из зала, где проходило заседание саммита Африканского Союза в Аддис-Абебе. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя МИД страны Лиора Хайата.

Первым об инциденте сообщил израильский портал Walla, отмечает издание. Он опубликовал видео из зала заседаний. На нем видно, как представитель охраны беседует с несколькими людьми, а затем провожает их к выходу.

Делегацию возглавляла замглавы МИД Израиля по африканскому направлению Шарон Бар-Ли, отмечает газета. По ее данным, израильские дипломаты покинули мероприятие через несколько минут после его начала. Инцидент произошел на церемонии открытии саммита — сотрудники службы безопасности сами подошли к делегатам и попросили их удалиться, отмечает Walla.

Хайат после случившегося заявил, что Израиль серьезно относится к инциденту, так как Бар-Ли официально имела статус наблюдателя. Дипломат имеет аккредитацию, также ей выдали пропуск на мероприятие, подчеркнул он.

«Грустно видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и Южная Африка, движимых ненавистью и контролируемых Ираном», — сказал представитель МИДа. Он призвал африканские страны осудить эти действия и заявил, что они наносят ущерб репутации объединения и всему континенту.

Африканский союз является правопреемником Организации африканского единства. Объединение создано в 2002 году. Главные управляющие органы союза базируются в Аддис-Абебе. Высшим из них является ассамблея, состоящая из глав государств и правительств либо их аккредитованных представителей. В состав организации входят 55 государств. Союз занимается мирным урегулированием конфликтов между участниками, налаживанием сотрудничества с международными партнерами, защитой суверенитета и поддержанием территориальной целостности государств. Кроме того, он способствует интеграции этих стран, сотрудничеству в области обороны и «искоренению колониализма».

Очередная 36-я сессия ассамблеи Африканского союза пройдетв Аддис-Абебе 18-19 февраля.

Отношения между Израилем и Ираном обострились после того, как иранское Минобороны сообщило об атаке на военный комплекс в Исфахане в ночь на 29 января. Позже взрывы произошли еще на нескольких объектах, которые связывают с оборонным комплексом республики.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждала, что за атакой стоит Израиль. Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц писало, что ответственность за удар на страну также возложил Вашингтон. В феврале постпред Ирана при ООН сообщил, что Тегеран провел предварительное расследование и также признал Израиль причастным к произошедшему.

Иран не признает Израиль самостоятельным государством.