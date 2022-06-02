Путин встретится с главой Африканского союза

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 3 июня проведет переговоры с президентом Сенегала, главой Африканского союза Маки Саллом, встреча пройдет в очном формате в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить вопросы взаимодействия России с Африканским союзом, включая расширение политдиалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента», — говорится в сообщении.

Также главы государств обсудят актуальные проблемы международной повестки и развитие российско-сенегальских отношений.

Во время поездки главу Сенегала будет сопровождать председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

Африканский союз — международная межправительственная организация, в которую входят 55 государств Африки. Ее создали в 2002 году в качестве правопреемницы Организации африканского единства (ОАЕ; существовала с 1963 по 1999 год). Организация способствует интеграции этих стран, сотрудничеству в области обороны и «искоренению колониализма».

О планах посетить Россию и Украину Салл объявил 23 мая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Дакаре, пишет Jeune Afrique. Позднее источник, близкий к президентскому совету в Дакаре, назвал изданию дату визита — 3 июня.

Читайте на РБК Pro Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Помогает ли гимнастика для глаз улучшить зрение Помогает ли гимнастика для глаз улучшить зрение Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса Кейсы

Салл говорил в интервью Jeune Afrique 31 мая, что Африканский союз наделил его полномочиями «просить о прекращении боевых действий, а также о возможности позволить Украине и России экспортировать зерновые и сырье, в которых нуждается мир».

Накануне, 1 июня, Салл заявил на конференции с лидерами стран Евросоюза, что санкции западных государств против российских банков, в том числе отключение их от системы SWIFT, затруднили закупку зерна у России или сделали ее невозможной. По его словам, это создало препятствия для урегулирования продовольственного кризиса.

«Наши страны очень обеспокоены побочным воздействием сбоев, вызванных блокировкой платежной системы SWIFT в результате санкций. Когда работа системы затруднена, это означает, что, даже если продукция есть, оплата за нее становится затруднительной или даже невозможной», — говорил он.

Политики западных стран обвиняют Россию в том, что она провоцирует мировой продовольственный кризис. В Кремле обвинения отрицают. Путин в разговорах с руководителями зарубежных стран подчеркивал, что Москва готова способствовать урегулированию кризиса и помочь найти способы вывезти зерно с Украины. Также Россия готова нарастить поставки удобрений на рынок, говорил Путин, но для этого с нее необходимо снять санкции.