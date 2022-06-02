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Политика ,  
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Путин встретится с главой Африканского союза

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 3 июня проведет переговоры с президентом Сенегала, главой Африканского союза Маки Саллом, встреча пройдет в очном формате в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется обсудить вопросы взаимодействия России с Африканским союзом, включая расширение политдиалога, экономического и гуманитарного сотрудничества со странами континента», — говорится в сообщении.

Также главы государств обсудят актуальные проблемы международной повестки и развитие российско-сенегальских отношений.

Во время поездки главу Сенегала будет сопровождать председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

Африканский союз — международная межправительственная организация, в которую входят 55 государств Африки. Ее создали в 2002 году в качестве правопреемницы Организации африканского единства (ОАЕ; существовала с 1963 по 1999 год). Организация способствует интеграции этих стран, сотрудничеству в области обороны и «искоренению колониализма».

Президент Сенегала заявил о проблемах с закупкой зерна у России
Экономика
Фото:David Rogers / Getty Images

О планах посетить Россию и Украину Салл объявил 23 мая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Дакаре, пишет Jeune Afrique. Позднее источник, близкий к президентскому совету в Дакаре, назвал изданию дату визита — 3 июня.

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Салл говорил в интервью Jeune Afrique 31 мая, что Африканский союз наделил его полномочиями «просить о прекращении боевых действий, а также о возможности позволить Украине и России экспортировать зерновые и сырье, в которых нуждается мир».

Накануне, 1 июня, Салл заявил на конференции с лидерами стран Евросоюза, что санкции западных государств против российских банков, в том числе отключение их от системы SWIFT, затруднили закупку зерна у России или сделали ее невозможной. По его словам, это создало препятствия для урегулирования продовольственного кризиса.

«Наши страны очень обеспокоены побочным воздействием сбоев, вызванных блокировкой платежной системы SWIFT в результате санкций. Когда работа системы затруднена, это означает, что, даже если продукция есть, оплата за нее становится затруднительной или даже невозможной», — говорил он.

Политики западных стран обвиняют Россию в том, что она провоцирует мировой продовольственный кризис. В Кремле обвинения отрицают. Путин в разговорах с руководителями зарубежных стран подчеркивал, что Москва готова способствовать урегулированию кризиса и помочь найти способы вывезти зерно с Украины. Также Россия готова нарастить поставки удобрений на рынок, говорил Путин, но для этого с нее необходимо снять санкции.

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Владимир Путин Сенегал переговоры
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