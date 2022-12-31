Глава администрации Хмельницкого Гамалий сообщил об ударе по военному объекту в городе

Власти Хмельницкого сообщили об ударе по военному объекту в городе

В результате ракетного обстрела часть города была обесточена, есть пострадавшие

Фото: khmelnytskaODA / Telegram

В Хмельницком под ракетный удар попал военный объект, повреждена техника, сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий в телеграм-канале.

«Также есть попадание в АЗС. Кроме того, повреждены восемь транспортных средств, 13 окружающих жилых домов, складские помещения. Повреждений инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и оказанию медицинской помощи пострадавшим», — написал он.

По словам Гамалия, госпитализированы восемь мирных жителей, самой молодой пострадавшей 19 лет, одна из девушек (22 года) в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате обстрела часть города была обесточена.

31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога. После этого власти ряда областей и городов сообщили о работе ПВО и взрывах. В частности, по словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице взрывы были в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах. В результате один человек погиб, еще 20 получили ранения.

В ДТЭКе предупреждали об экстренных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. По словам Кличко, в городе без света остались 30% жителей из-за аварийных отключений.