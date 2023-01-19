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Польша передаст Украине разработанные в 1940-х советские ЗРК С-60

Польша передаст Украине разработанные в 1940-х советские ЗРК С-60 и боеприпасы
Польша передаст Украине советские С-60, разработанные в 1940-х годах, и боеприпасы к ним. Опрошенные РБК эксперты отмечают, что комплекс чрезвычайно устарел и, вероятно, будет использоваться против дронов и для огневой поддержки
ЗРК С-60
ЗРК С-60 (Фото: Wikimedia Commons)

В новый пакет помощи Украине от Польши войдут зенитно-артиллерийские комплексы (ЗАК) С-60 с 70 тыс. боеприпасов, говорится в совместном заявлении десяти стран — членов НАТО.

«Новая помощь Польши Украине состоит из зенитно-артиллерийских комплексов С-60 с 70 тыс. боеприпасов», — сказано в сообщении. Количество передаваемых ЗАК не уточняется.

Также Варшава сообщила о готовности передать Украине роту танков Leopard 2 с 1 тыс. единиц боеприпасов.

С-60 — советский зенитно-артиллерийский комплекс, разработанный в середине 1940-х годов НИИ-58. Опытный образец был представлен в 1946 году, а в январе 1950 года пушка была принята на вооружение СССР.

ЗАК массой 4,8 т устанавливается на четырехколесном шасси, имеет калибр 57 мм и способен стрелять на 6 км. Практическая скорострельность С-60 — 70 выстрелов в минуту. Всего было произведено свыше 5 тыс. таких пушек, после развала СССР у Польши оставалось более 200 С-60.

Военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин в разговоре с РБК отметил, что С-60 является старой разработкой, которая в свое время считалась хорошим оружием. «Оно поставлялось еще Северному Вьетнаму во Вьетнамскую войну. Но сейчас оно, конечно, катастрофически устарело», — указал он.

По его мнению, на Украине С-60, скорее всего, будут использоваться для стрельбы по дронам или как средство огневой поддержки. «В последние годы в Сирии их и использовали как средство огневой поддержки: ставили на грузовик и стреляли прямой наводкой по вражеским позициям. Заряд у них довольно мощный, но против современных самолетов это очень устаревший комплекс. Главная проблема — старые системы наведения, поэтому сложно бить высокоскоростные и тем более высотные цели. Да и дальность у них не очень высокая», — добавил Лямин.

В свою очередь директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщил РБК, что подготовку специалистов для работы с этой системой прекратили десятилетия назад во всех странах, включая Россию. «По прямому назначению орудие С-60 и его китайские копии используются в отдельных развивающихся странах, и то во все меньших масштабах. Как средства ПВО они практически не применяются. Вместе с тем на Украине поднятые из запасов орудия С-60 широко применяются как средство огневой поддержки, монтируются на грузовики», — пояснил эксперт.

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Он также назвал сомнительными попытки использовать С-60 как ПВО и отметил, что необходимое для этого оборудование, скорее всего, не сохранилось.

Помимо советских комплексов о намерении передать Украине французские самоходные артиллерийские установки CAESAR объявила Дания, передает Assosiated Press. В то же время Британия пообещала передать Киеву 600 ракет Brimstone, ракеты ПВО Starstreak и до 100 тыс. различных артиллерийских боеприпасов, а Латвия — два вертолета Ми-8, а также «десятки зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов».

«Мы обязуемся коллективно добиваться предоставления [Украине] беспрецедентных поставок, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты», — подчеркнули страны НАТО в совместном заявлении.

Российские власти заявляют, что поставками вооружений Запад способствует затягиванию конфликта. В Кремле подчеркивали, что цели спецоперации будут выполнены, несмотря на «накачку» Украины западным оружием. Россия будет считать любые грузы с западным оружием на Украине «законной целью», предупреждал министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Любовь Порываева Любовь Порываева
ЗРК СССР Польша Военная операция на Украине артиллерия поставки оружия
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