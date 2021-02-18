Кара-Мурза подал заявление в СК после статьи Bellingcat об отравлении

Оппозиционер требует проверить причастность к его отравлению сотрудников спецслужб

Владимир Кара-Мурза-младший (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Журналист Владимир Кара-Мурза-младший подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников спецслужб. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Требуем возбудить дело по ст. 105 через 30 УК (покушение на убийство) и привлечь к ответственности сотрудников ФСБ», — написал он и перечислил фамилии фигурантов расследования Bellingcat.

Кара-Мурза считает, что СК должен проверить данные Bellingcat, The Insider и Der Spiegel на причастность сотрудников спецслужб к его отравлениям в 2015 и 2017 годах.

РБК направил запрос в пресс-службу Главного следственного управления СК, а также в Центр общественных связей ФСБ России.

11 февраля Bellingcat опубликовал расследование, которое было проведено вместе с The Insider и Der Spiegel. Авторы публикации утверждали, что они сравнили перемещения фигурантов расследования про отравление Навального с маршрутом Кара-Мурзы за три месяца до того момента, как он попал в больницу с симптомами отравления в мае 2015 года.