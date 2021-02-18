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Дело Навального ,  
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Кара-Мурза подал заявление в СК после статьи Bellingcat об отравлении

Оппозиционер требует проверить причастность к его отравлению сотрудников спецслужб
Владимир Кара-Мурза-младший
Владимир Кара-Мурза-младший (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Журналист Владимир Кара-Мурза-младший подал заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников спецслужб. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Требуем возбудить дело по ст. 105 через 30 УК (покушение на убийство) и привлечь к ответственности сотрудников ФСБ», — написал он и перечислил фамилии фигурантов расследования Bellingcat.

Кара-Мурза считает, что СК должен проверить данные Bellingcat, The Insider и Der Spiegel на причастность сотрудников спецслужб к его отравлениям в 2015 и 2017 годах.

РБК направил запрос в пресс-службу Главного следственного управления СК, а также в Центр общественных связей ФСБ России.

11 февраля Bellingcat опубликовал расследование, которое было проведено вместе с The Insider и Der Spiegel. Авторы публикации утверждали, что они сравнили перемещения фигурантов расследования про отравление Навального с маршрутом Кара-Мурзы за три месяца до того момента, как он попал в больницу с симптомами отравления в мае 2015 года.

Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с делом Кара-Мурзы
Политика
Владимир Кара-Мурза

Они называли фигурантов своего расследования сотрудниками ФСБ. По данным Bellingcat, они летали аналогичными маршрутами, что и Кара-Мурза.

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После того как Кара-Мурзе удалось восстановиться после отравления в 2015-м, его снова начали сопровождать во время поездок, утверждают авторы расследования. Последний раз, по данным Bellingcat, его «сопровождали» во время поездки в Нижний Новгород в декабре 2016 года. Через два месяца Кара-Мурза во второй раз был госпитализирован с отравлением.

Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления
Фотогалерея 

В 2015 году, когда Кара-Мурза попал в больницу, врачи ГКБ № 1 имени Пирогова поставили ему диагноз «острая почечная недостаточность». Спустя три дня после госпитализации Кара-Мурзу ввели в состояние медикаментозного сна. В январе 2016 года журналист говорил РБК, что он не сомневается, что его состояние стало результатом умышленного отравления. «Абсолютно убежден, что это было покушение на убийство с целью пресечь мою общественно-политическую деятельность. Нет сомнений, что это было отравление, поскольку таков был официальный диагноз. Не бывает на ровном месте, чтобы у здорового человека начали в течение нескольких часов отключаться все основные жизнеобеспечивающие органы», — подчеркивал политик. Тогда он также обращался в СК с просьбой провести расследование.

Второй раз Кара-Мурза с симптомами отравления оказался в ГКБ имени Юдина 2 февраля 2017 года. В первые дни он находился в коме, врачи сообщили, что в результате воздействия неизвестного вещества у пациента развивается полиорганная недостаточность. После улучшения состояния 19 февраля его выписали из больницы, после чего он вылетел на курс реабилитации за границу. После этого адвокат журналиста Вадим Прохоров подал в СК заявление о покушении на убийство журналиста. Однако о начале расследования не сообщалось.

В декабре The Insider, Bellingcat и CNN выпустили расследование о связи с отравлением Навального восьми сотрудников ФСБ, которые следовали за ним в его поездках все предыдущие три года. В ФСБ сочли расследование «провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал его «легализацией материалов американских спецслужб».
 

Автор
Максим Ярыгин
При участии
Евгения Лебедева
Владимир Кара-Мурза-младший отравление Алексей Навальный ФСБ Bellingcat
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