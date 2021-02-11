Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с делом Кара-Мурзы

Авторы расследования указывают, что, когда Кара-Мурза восстановился, его вновь стали сопровождать во время поездок в различные города. Они утверждают, что последний раз оппозиционера «сопровождали» во время его визита в Нижний Новгород в декабре 2016 года. Спустя два месяца Кара-Мурза был вновь госпитализирован с отравлением.
Bellingcat указывает, что супруга Кара-Мурзы переправляла анализы его крови и образцы одежды в США, где передала их агентам ФБР. Однако официального ответа от американских спецслужб они так и не дождались, хотя на нем настаивал в том числе и сенатор Джон Маккейн. В 2020 году ФБР согласилась рассказать, что в крови журналиста был обнаружен некий неизвестный биотоксин. В отчете спецслужбы при этом не было никаких подробностей, а десять страницы отчета были специально замазаны в целях секретности.
В Bellingcat указывают, что после появления результатов расследования Кара-Мурза, который сейчас является вице-президентом фонда «Свободная Россия», пытался связаться с летавшими с ним одними маршрутами людьми, но те не стали с ним разговаривать.
РБК направил запрос в ЦОС ФСБ и обратился за комментарием к Владимиру Кара-Мурзе — младшему.
Кара-Мурза-младший дважды оказывался в больнице с серьезными проблемами со здоровьем. В мае 2015 года врачи ГКБ № 1 имени Пирогова поставили ему диагноз «острая почечная недостаточность». Вскоре после госпитализации Кара-Мурза заявил, что не сомневается в том, что это результат умышленного отравления. Однако после реабилитации он сообщил, что не готов отстаивать эту версию, поскольку на тот момент уже невозможно было понять, какое вещество вызвало интоксикацию.
В феврале 2017 года он оказался в ГКБ имени Юдина. В первые дни Кара-Мурза находился в коме, врачи сообщили, что в результате воздействия неизвестного вещества у пациента развилась полиорганная недостаточность. Позже его адвокат Вадим Прохоров подал в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство. Однако нет информации о том, что расследование в итоге было начато.
Авторы
Артем Филипенок, Майя Бобенко