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Дело Навального ,  
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Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с делом Кара-Мурзы

Издание утверждает, что фигуранты расследования об отравлении Алексея Навального, которых его авторы называют сотрудниками ФСБ, сопровождали Владимира Кара-Мурзу — младшего незадолго до его отравления в 2015 году
Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости
Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости

Bellingcat опубликовало результаты расследования, которое оно проводило совместно с The Insider и Der Spiegel. Его авторы утверждают, что за оппозиционным журналистом Владимиром Кара-Мурзой — младшим, который дважды оказывался в больнице с тяжелым отравлением, следили те же люди, что и за Алексеем Навальным перед его госпитализацией.

Как утверждают авторы статьи, они решили сравнить передвижения Кара-Мурзы в течение трех месяцев перед его госпитализацией в мае 2015 года с поездками фигурантов их расследования об отравлении Алексея Навального.

По данным Bellingcat, теми же маршрутами, что и Кара-Мурза, летали несколько фигурантов расследования об отравлении Навального, которых авторы статьи называют сотрудниками ФСБ.

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При этом авторы расследования указывают, что точно отследить их передвижения невозможно, поскольку данные с тех пор не сохранились. Bellingcat признает, что существуют лишь предположения, что Кара-Мурза мог быть отравлен этими людьми.

Авторы расследования указывают, что, когда Кара-Мурза восстановился, его вновь стали сопровождать во время поездок в различные города. Они утверждают, что последний раз оппозиционера «сопровождали» во время его визита в Нижний Новгород в декабре 2016 года. Спустя два месяца Кара-Мурза был вновь госпитализирован с отравлением.

Bellingcat указывает, что супруга Кара-Мурзы переправляла анализы его крови и образцы одежды в США, где передала их агентам ФБР. Однако официального ответа от американских спецслужб они так и не дождались, хотя на нем настаивал в том числе и сенатор Джон Маккейн. В 2020 году ФБР согласилась рассказать, что в крови журналиста был обнаружен некий неизвестный биотоксин. В отчете спецслужбы при этом не было никаких подробностей, а десять страницы отчета были специально замазаны в целях секретности.

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В Bellingcat указывают, что после появления результатов расследования Кара-Мурза, который сейчас является вице-президентом фонда «Свободная Россия», пытался связаться с летавшими с ним одними маршрутами людьми, но те не стали с ним разговаривать.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ и обратился за комментарием к Владимиру Кара-Мурзе — младшему.

Кара-Мурза-младший дважды оказывался в больнице с серьезными проблемами со здоровьем. В мае 2015 года врачи ГКБ № 1 имени Пирогова поставили ему диагноз «острая почечная недостаточность». Вскоре после госпитализации Кара-Мурза заявил, что не сомневается в том, что это результат умышленного отравления. Однако после реабилитации он сообщил, что не готов отстаивать эту версию, поскольку на тот момент уже невозможно было понять, какое вещество вызвало интоксикацию.

В феврале 2017 года он оказался в ГКБ имени Юдина. В первые дни Кара-Мурза находился в коме, врачи сообщили, что в результате воздействия неизвестного вещества у пациента развилась полиорганная недостаточность. Позже его адвокат Вадим Прохоров подал в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство. Однако нет информации о том, что расследование в итоге было начато.

Авторы
Артем Филипенок, Майя Бобенко
Владимир Кара-Мурза-младший отравление Алексей Навальный ФСБ Bellingcat
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