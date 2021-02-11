Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с делом Кара-Мурзы

Издание утверждает, что фигуранты расследования об отравлении Алексея Навального, которых его авторы называют сотрудниками ФСБ, сопровождали Владимира Кара-Мурзу — младшего незадолго до его отравления в 2015 году

Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости

Bellingcat опубликовало результаты расследования, которое оно проводило совместно с The Insider и Der Spiegel. Его авторы утверждают, что за оппозиционным журналистом Владимиром Кара-Мурзой — младшим, который дважды оказывался в больнице с тяжелым отравлением, следили те же люди, что и за Алексеем Навальным перед его госпитализацией.

Как утверждают авторы статьи, они решили сравнить передвижения Кара-Мурзы в течение трех месяцев перед его госпитализацией в мае 2015 года с поездками фигурантов их расследования об отравлении Алексея Навального.

По данным Bellingcat, теми же маршрутами, что и Кара-Мурза, летали несколько фигурантов расследования об отравлении Навального, которых авторы статьи называют сотрудниками ФСБ.

При этом авторы расследования указывают, что точно отследить их передвижения невозможно, поскольку данные с тех пор не сохранились. Bellingcat признает, что существуют лишь предположения, что Кара-Мурза мог быть отравлен этими людьми.