Захарова заявила об антикитайской риторике на мюнхенской конференции

Повестка спикеров ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сменилась с антироссийской на антикитайскую. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Первого канала».

По ее словам, призыв остановить русофобскую риторику был услышан, но услышан неправильно. «Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский», — сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства сообщила, что мировые лидеры квалифицировали Китай как угрозу всему человечеству, вызов XXI века.

«У меня такое впечатление, что <...> мы видим возрождение новых колониальных подходов», — сказала Захарова.

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