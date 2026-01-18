Решение Трампа о пошлинах из-за Гренландии раскололо республиканцев

Сенаторы-республиканцы Том Тиллис и Лиза Мурковски считают, что это решение «сыграет на руку» противникам НАТО, которые желают разделения альянса. Накануне Трамп объявил о 10-процентной пошлине в отношении восьми стран Европы

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Однопартийцы президента США Дональда Трампа — сенаторы-республиканцы Том Тиллис (Северная Каролина) и Лиза Мурковски (Аляска) — раскритиковали его решение ввести 10-процентные пошлины против восьми стран, направивших военных в Гренландию на фоне угроз американского лидера взять остров в управление.

Оба сенатора считают, что это решение «сыграет на руку» противникам НАТО, которые желают разделения альянса. Тиллис в Х заявил, что введение пошлин негативно повлияет на американский бизнес, потому решение плохое для союзников США, так и для них самих.

«Тот факт, что небольшая горстка «советников» активно подталкивает к принудительным действиям по захвату территории союзника, выходит за рамки глупости. Это наносит ущерб наследию президента Трампа и сводит на нет всю работу, которую он проделал для укрепления альянса НАТО за эти годы», — написал сенатор.

Мурковски назвала «ненужные, карательные» пошлины «серьезной ошибкой», которая еще больше оттолкнет европейских союзников США, но не привнесет ничего для укрепления национальной безопасности Штатов. «Мы уже видим последствия этих мер в режиме реального времени: наши союзники по НАТО вынуждены отвлекать внимание и ресурсы на Гренландию, что играет непосредственно на руку [президенту России Владимиру] Путину, угрожая стабильности самой сильной коалиции демократий, которую когда-либо видел мир», — подчеркнула она.

Мурковски призвала конгресс использовать свои полномочия в отношении решения о пошлинах, чтобы они «не использовались как оружие, наносящее вред нашим альянсам и подрывающее американское лидерство».

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер уже объявил, что демократы намерены блокировать решение Трампа.

По словам Шумера, «безрассудные пошлины» президента уже привели к росту цен и нанесли ущерб американской экономике, «и теперь он только усугубляет ситуацию».

«Невероятно, что он хочет удвоить свою глупость, вводя пошлины на товары наших ближайших союзников ради своей донкихотской попытки захватить Гренландию», — сказал сенатор. «Демократы в сенате внесут законопроект, чтобы заблокировать эти пошлины, прежде чем они нанесут дальнейший ущерб американской экономике и нашим союзникам в Европе», — добавил он.

Тиллис и Мурковски в числе других американских сенаторов 16 января встретились с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, отмечает The Hill. В совместном заявлении сенаторов говорилось, что Дания и Гренландия выступают за сотрудничество с США в различных областях, в том числе в вопросе безопасности Арктики, потому «нет необходимости или желания в дорогостоящем приобретении или враждебном военном захвате Гренландии».

Накануне Трамп объявил о введении 10-процентной пошлины с 1 февраля 2026 года в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. И предупредил, что с 1 июня тариф возрастет до 25%.

Глава Белого дома пообещал, что товары из этих стран будут облагаться пошлиной до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии. По его словам, США готовы немедленно приступить к переговорам.

Тысячи жителей Дании и Гренландии вышли на улицы в Копенгагене и Нууке в знак протеста из-за угроз Трампа купить Гренландию.