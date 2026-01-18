Economist указал слабые места США, куда может ударить ЕС из-за Гренландии

Чтобы дать отпор Соединенным Штатам в случае захвата Гренландии, европейцы могут использовать несколько рычагов давления, пишет The Economist. Так, ЕС может ввести санкции и тарифы, аннулировать торговое соглашение августа 2025 года и ударить по техгигантам США.

Издание отмечает, что среди рычагов давления — военные базы в Европе. Так, без Рамштайна в Германии и других объектов «проецирование силы» в Африку и на Ближний Восток станет невозможным. В качестве примера The Economist приводит захват танкера Венесуэлы 7 января, который зависел от британских баз.

Еще одно слабое место Штатов — арктическая логистика. Контроль угроз в Арктике требует сотрудничества с Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией, говорится в материале.

При этом более агрессивный экономический подход ЕС должен реализоваться одновременно с экстренным ростом расходов на оборону, отмечает издание и подчеркивает, что новая торговая война окажет «огромное давление на бюджеты».

The Economist подчеркивает, что захват Гренландии подорвет доверие к статье 5 НАТО о коллективной обороне.

