Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Трамп призвал отпущенных Венесуэлой заключенных помнить об операции США

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Заключенным Венесуэлы, отпущенным после захвата США президента Николаса Мадуро, не стоит забывать о том, что Штаты сделали для их страны. Если они забудут, то это может «плохо кончиться», заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Надеюсь, эти заключенные будут помнить, как им повезло, что США пришли и сделали то, что нужно было сделать. Надеюсь, что они никогда не забудут! Если забудут, это может для них плохо кончиться», — написал республиканец.

По данным Associated Press (AP), 8 января Венесуэла начала освобождать политзаключенных — оппозиционных деятелей, активистов и журналистов (включая иностранцев). Правительство назвало этот шаг жестом, направленным на достижение мира. Акция была предпринята менее чем через неделю после захвата Мадуро по обвинению в наркоторговле.

Минфин США заявил о возможном скором снятии части санкций с Венесуэлы
Политика

Хорхе Родригес, брат исполняющей обязанности президента Венесуэла Делси Родригес и глава Национальной ассамблеи страны, заявил, что будет освобождено «значительное число» людей, передает AP.

Согласно данным правозащитной организации Foro Penal, среди освобожденных — лидер венесуэльской оппозиции Биаджо Пильери, участвовавший в 2024 году в президентской кампании лауреата Нобелевской премии мира Марии Мачадо, а также Энрике Маркес — бывший сотрудник избирательной комиссии и кандидат на президентских выборах 2024 года.

Утром 3 января США осуществили операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли оттуда Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Позже Делси Родригес обратилась к Трампу с призывом о мире для венесуэльцев и двустороннем сотрудничестве.

