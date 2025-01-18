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Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе «новыми способами»

Нетаньяху: Израиль готов возобновить бои в Газе при провале сделки с ХАМАС
Израиль готов «новыми способами и со всей мощью» возобновить боевые действия в секторе Газа при срыве сделки с ХАМАС, в этом вопросе его подддерживают США, заявил Нетаньяху. Израиль требует от ХАМАС список освобождаемых заложников

Израиль в случае необходимости готов будет возобновить боевые действия в секторе Газа «новыми способами и с большой мощью». Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам, передает The Israel Times.

Он подчеркнул, что настоял на этом требовании во время переговоров по поводу соглашения о прекращении огня и по этому вопросу пользуется поддержкой США.

Израиль потребовал от ХАМАС предоставить список заложников
Политика
Фото:Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

По его словам, ХАМАС требовал, чтобы Израиль заранее взял на себя обязательство прекратить боевые действия в качестве условия для того, чтобы Хамас группировка рассматривала освобождение заложников. Премьер заверил, что отверг требования группировки, и добился своего.

Нетаньяху рассказал, что также требовал значительного увеличения числа заложников, которых движение должно было вернуть живыми на первом этапе сделки. «Наша настойчивость в этом принесла плоды: [в ходе переговоров с мая] мы почти удвоили число живых заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе», — заявил он.

Также Израиль настаивал на сохранении присутствия на Филадельфийском коридоре вдоль границы сектора Газа с Египтом. На данном этапе израильские силы сохранят за собой контроль над этим пространством, их численность будет не уменьшена, а наоборот, увеличена, сообщил премьер.

«Наши силы будут размещены внутри полосы и будут охранять ее со всех сторон. Это предотвратит контрабанду оружия и вывоз заложников», — заявил он.

Нетаньяху также сказал, что осужденные палестинцы, которых Израиль обязался освободить в рамках сделки, не отправят на Западный берег реки Иордан, они отправятся либо в Газу, либо в другие места за рубежом. Заключенных, отбывающих длительные сроки за такие преступления, как терроризм, но не признанных виновными в убийствах, отпустят на Западный берег и в Восточный Иерусалим.

Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа в ночь на 18 января. Оно должно вступить в силу 19 января в 8:30 по местному времени (6:30 по Гринвичу). Израиль выпустит более 1890 задержанных палестинцев в обмен на освобождение 33 израильских заложников на первом этапе перемирия.

Согласно сделке, за 24 часа до обмена ХАМАС должен предоставить список имен заложников, которые будут освобождены, писала The Times of Israel. Власти страны отказались продвигаться в рамках соглашения, пока не получат полный список освобождаемых. Как сообщил телеканал Al Arabiya, ХАМАС планирует передать этот перечень освобождаемых на первом этапе в ближайшие часы.

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Биньямин Нетаньяху

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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