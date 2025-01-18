На Украине заподозрили в госизмене партнера Ахметова

Государственное бюро расследований сообщило о подозрениях в адрес экс-депутата, которого назвало «куратором РПЦ в Украине». Как пишут «Украинская правда» и «Суспільне», речь идет о Вадиме Новинском

Вадим Новинский (Фото: Tarasov / Zuma / Global Look Press)

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило депутата Верховной рады нескольких созывов от запрещенной в стране партии «Оппозиционный блок» в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти. Об этом сообщается в телеграм-канале ГБР.

Имя депутата там не раскрыли, но ГБР называет его «куратором РПЦ в Украине». Там утверждают, что в течение длительного времени он поддерживал «тесные контакты» с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и «выполнял его указания». Подозреваемый также выступал в поддержку России. После начала военных действий он сложил с себя полномочия и скрылся за границей, заявили в ГБР.

Как пишут «Украинская правда» и «Суспільне», речь идет о совладельце компании «Метинвест» и бизнес-партнере Рината Ахметова Вадиме Новинском.

По данным «УП», Новинский отказался от мандата в июле 2022 года. После начала боевых действий на Украине он чартерным рейсом вылетел в Евросоюз. За границей бизнесмен привлекал прихожан для дискредитации Украины на международной арене, пишет издание. Новинский с января 2023 года находится под санкциями Киева. Весной того же года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала об аресте его активов в стране.

Новинского называли меценатом Украинской православной церкви (УПЦ), об этом, в частности, сообщал 24tv.ua. В 2021 году он занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых украинцев Forbes с состоянием $1 млрд. Новинский связывал санкции против него с поддержкой УПЦ.