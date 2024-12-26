 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе помогавшей ВСУ сотруднице НИИ дали 15 лет за госизмену

Сюжет
Военная операция на Украине
Оксана Сенеджук
Оксана Сенеджук (Фото: genprocrf / Telegram)

В Севастополе помогавшей ВСУ сотруднице НИИ дали 15 лет за госизмену
Video

Сотрудницу научно-исследовательского института в Севастополе отправили на 15 лет в колонию общего режима за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает Генеральная прокуратура.

«Суд... признал Оксану Сенеджук виновной и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Речь идет о ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Максимальное наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Однако по ст. 57 пожизненное наказание не назначается женщинам.

По данным следствия, Сенеджук завербовал агент спецслужбы Украины, который работал в администрации Нахимовского района города. В период с 2006 по 2014 год женщина работала в городской государственной администрации.

В 2015 году мужчина переехал жить на Украину, при этом продолжил поддерживать общение с Сенеджук. В марте 2023 года по указанию агента женщина передавала украинской разведке информацию о местонахождении кораблей Черноморского флота России.

Суд в Москве арестовал мужчину по статье о госизмене
Политика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Похожий случай произошел в Севастополе в начале октября. Тогда за госизмену жителя города приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб.

По заданию украинских спецслужб мужчина с января по апрель 2023 года снимал видео о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, а затем передавал их на Украину.

Читайте РБК в Telegram.

Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов

Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Севастополь госизмена ВСУ
Материалы по теме
Суд в Москве арестовал мужчину по статье о госизмене
Политика
Жителю Ростовской области дали 22 года за госизмену и терроризм
Политика
Задержанный за госизмену рассказал о передаче Киеву фото разработок ВПК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Путин заявил, что Россия всегда выступала за поставки газа в ЕвропуПолитика, 21:39
В Севастополе помогавшей ВСУ сотруднице НИИ дали 15 лет за госизменуПолитика, 21:33
В обход стереотипов: как женщины строят карьеру в промышленностиТренды, 21:30
Электробус загорелся на юго-западе МосквыОбщество, 21:27
Проваливший начало сезона НХЛ «Детройт» сменил главного тренераСпорт, 21:25
Как регионы используют потенциал федеральных инициативОтрасли, 21:20
Как микробизнес помогает создавать российский адронный коллайдерРБК и Альфа-Лизинг, 21:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Путин заявил, что не ожидает от себя до конца года ничего особенногоПолитика, 21:02
Матч «Спартака» и «Краснодара» откроет Зимний кубок РПЛСпорт, 20:58
Собираем идеальный зимний гардероб: Paul & Shark в ЦУМеСтиль, 20:51
El Al объявила о приостановке рейсов в Москву после крушения в АктауОбщество, 20:49
Путин назвал зеркальными ответы России на удары по своей территорииПолитика, 20:42
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и Wey, 20:41
Кадыров заявил о попытках «расшатать» УзбекистанПолитика, 20:33