В Севастополе помогавшей ВСУ сотруднице НИИ дали 15 лет за госизмену

Оксана Сенеджук (Фото: genprocrf / Telegram)

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Сотрудницу научно-исследовательского института в Севастополе отправили на 15 лет в колонию общего режима за помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщает Генеральная прокуратура.

«Суд... признал Оксану Сенеджук виновной и назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Речь идет о ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. Максимальное наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Однако по ст. 57 пожизненное наказание не назначается женщинам.

По данным следствия, Сенеджук завербовал агент спецслужбы Украины, который работал в администрации Нахимовского района города. В период с 2006 по 2014 год женщина работала в городской государственной администрации.

В 2015 году мужчина переехал жить на Украину, при этом продолжил поддерживать общение с Сенеджук. В марте 2023 года по указанию агента женщина передавала украинской разведке информацию о местонахождении кораблей Черноморского флота России.



Похожий случай произошел в Севастополе в начале октября. Тогда за госизмену жителя города приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. руб.

По заданию украинских спецслужб мужчина с января по апрель 2023 года снимал видео о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, а затем передавал их на Украину.