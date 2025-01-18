Экс-посол США рассказал о надежде команды Трампа на Нобелевку за Украину

Попытка Трампа урегулировать конфликт станет либо «великой победой», либо катастрофой, сравнимой с выводом войск из Афганистана, ожидают соратники избранного президента, рассказал экс-посол

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассчитывает на присуждение политику Нобелевской премии за урегулирование российско-украинского конфликта, заявил The Times бывший американский посол на Украине Джон Хербст (2003-2006).

«Я слышал это от некоторых людей, которые имеют доступ к предвыборной кампании Трампа, они рассматривают возможность либо великой победы с присуждением Нобелевской премии в ближайшем будущем, либо поражения, сравнимого с катастрофой [президента Джо] Байдена в Афганистане. Их наследие, как и наследие Байдена, зависит от того, как они справятся с этой войной», — сказал дипломат.

Со слов Хербста, республиканец хочет прочного мира и «не бросит Украину на растерзание». Если достигнутое с его помощью урегулирование будет прочным и Украина будет процветать, это станет «великими триумфом, достойным Нобелевской премии, и Трамп это понимает», заключил он.





Трамп прежде и сам упоминал, что достоин Нобелевской премии. Осенью 2019 года на пресс-конференции с тогдашним пакистанским премьером Имраном Ханом он выразил желание стать посредником между Исламабадом и Нью-Дели. Один присутствующих репортеров заметил, что за это полагается Нобелевская премия, на что Трамп ответил: «Я думаю, что получу Нобелевскую премию за многое — если они будут раздавать ее честно, чего они не делают».

«Они вручили [президенту США Бараку] Обаме сразу после его вступления в должность президента, и он понятия не имел, почему он ее получил. Знаете что, это единственное, в чем я с ним согласен», — добавил республиканец.

Обама получил премию в 2009 году за «чрезвычайные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между нациями», полученные средства он передал на благотворительность. Обама рассказал, что воспринимает присуждение как призыв к действию, хотя и не считает, что в полной мере достоин премии. Всего четыре американских президента получили Нобелевскую премию мира. Помимо Обамы, это Теодор Рузвельт (за посредничество при заключении мирного договора между Россией и Японией в 1905 году), Вудро Вильсон (за создание Лиги наций в 1920 году) и Джимми Картер (за многолетнюю деятельность по разрешению международных конфликтов).

Трампа уже выдвигали на получение Нобелевской премии мира, например, в 2020 и 2024 годах.