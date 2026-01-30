Что такое ICE в США: задачи службы и скандалы вокруг нее

Фото: Scott Olson / Getty Images

Что такое ICE

ICE — это Иммиграционная и таможенная служба США (англ. Immigration and Customs Enforcement). Это федеральное агентство, которое было создано в 2003 году путем слияния Службы по иммиграции и натурализации с Таможенной службой США. Поводом к его созданию стали теракты 11 сентября 2001 года. После них был принят закон о внутренней безопасности (2002) и создано соответствующее министерство, в котором ICE стало одним из 22 подведомственных ему агентств.

ICE занимается обеспечением соблюдения иммиграционного законодательства, борьбой с незаконным перемещением людей и товаров и предупреждением терроризма. Напрямую подчиняется Министерству внутренней безопасности США, часто работает в партнерстве с Таможенной и пограничной службой США (CBP). Правовую основу деятельности службы составляют более чем 400 федеральных законов. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне.

Агентство ICE: структура, бюджет и руководство

Иммиграционная и таможенная служба США включает два основных структурных подразделения:

(Enforcement and Removal Operations — ERO) отвечает за исполнение иммиграционного законодательства, в частности за розыск, задержание и депортацию иностранцев, в отношении которых приняты соответствующие решения. Он управляет системой из 212 центров содержания мигрантов под стражей, некоторыми из которых управляет напрямую ICE, некоторыми — частные компании, власти штата или муниципалитетов. 20% из них расположены на американо-мексиканской границе. Отдел внутренних расследований (Homeland Security Investigations — HSI) занимается расследованием деятельности преступных организаций, которые злоупотребляют миграционной и таможенной системой США. Выступает следственным подразделением Министерства внутренней безопасности. В его подчинении — подразделение по борьбе с организованной преступностью (National Gang Unit, NGU), с февраля 2005-го оно осуществляет управление операцией «Щит сообщества» (Operation Community Shield).

(Homeland Security Investigations — HSI) занимается расследованием деятельности преступных организаций, которые злоупотребляют миграционной и таможенной системой США. Выступает следственным подразделением Министерства внутренней безопасности. В его подчинении — подразделение по борьбе с организованной преступностью (National Gang Unit, NGU), с февраля 2005-го оно осуществляет управление операцией «Щит сообщества» (Operation Community Shield). Также в ICE входит Офис главного юридического советника (OPLA), который занимается правовым сопровождением операций HSI и ERO, а также Управление по профессиональной ответственности (OPR).

Руководителя ICE назначает президент США с согласия Сената. Он отвечает перед министром национальной безопасности. С марта 2025-го исполняющим обязанности директора является Тодд Лайонс.

Ныне в ICE работает 20 тыс. человек, служба имеет более 400 отделений в США и за рубежом. Ежегодный бюджет — $8 млрд.

Задержание и депортация: как работает процедура

Вся процедура состоит из нескольких этапов:

получение уведомления от ICE о начале процесса депортации (форма I-200); слушание в иммиграционном суде (по запросу); вердикт иммиграционного судьи; апелляция (опционально); депортация.

После задержания иностранца обычно увозят в отделение ICE для обработки данных, а затем в течение дня переводят в место временного заключения, где ему выдается браслет-локатор. Как правило, местонахождение задержанного можно отследить в специальном сервисе по присвоенному ему номеру в иммиграционных документах или на самом браслете (A-Number). Лица, не склонные к побегу и не представляющие угрозу безопасности, могут быть выпущены на свободу под залог, однако круг таких иностранцев ограничен.

После задержания сотрудниками ICE иностранец может предстать перед иммиграционным судом. Власти США не предоставляют иностранцам адвоката, поэтому задержанному придется самостоятельно обращаться за юридической помощью, в том числе в профильные некоммерческие организации. Некоторые лица могут подлежать срочной депортации. Это может случиться с теми, кто не имеет надлежащих проездных документов, использует поддельные документы или не соответствует требованиям для получения визы. В этом случае иностранец может заявить о страхе возвращения на родину и пройти собеседование в службе предоставления убежища для выяснения оправданности такого заявления.

Наконец, в отношении лиц, совершивших тяжкие преступления, в том числе связанные с оборотом оружия или наркотиков, действует процедура административного выдворения (форма I-851). В таком случае у иностранца обычно нет возможности явиться на слушание в иммиграционный суд, и он может получить запрет на въезд в США в будущем.

Есть возможность покинуть страну добровольно за свой счет — это называется добровольной депортацией, и в ряде случаев это считается наиболее благоприятным исходом, поскольку за этим не следует запрета на повторный въезд. Заключенные — иностранцы, осужденные за ненасильственные преступления, также имеют возможность выйти из тюрьмы и добровольно покинуть страну. В некоторых случаях решения миграционного суда можно оспорить — для этого, как правило, требуется обратиться за юридической помощью. Большинство депортаций производится авиатранспортом за государственный счет.

Если в 2010-2020 годы 80% депортаций происходило на американо-мексиканской границе, и за них отвечало в основном CBP, то после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025-го новый президент поставил цель депортировать миллион иностранцев, штат ICE был расширен более чем вдвое (с 10 до 22 тыс.), а сотрудники ICE начали действовать внутри США. До этого сотрудники ICE в основном занимались аудитом предприятий и выявлением нелегалов на предприятиях.

С октября 2014-го, когда в службе начали вести статистику, по ноябрь 2024-го ICE задержали и отправили в центры содержания под стражей 3,62 млн человек, которые, по мнению службы, находились в США нелегально (в среднем это 324,9 тыс. в год). Больше всего среди них было граждан Мексики (31,1% — около 1,1 млн), Гватемалы (17,1%) и Гондураса (12,8%). По данным службы, 29% задержанных привлекались в США к уголовной ответственности. Наибольшее количество депортаций пришлось на президентство Барака Обамы (2009-2017), однако пик задержаний пришелся на 2019-й финансовый год, когда у власти находилась республиканская администрация Трампа — 510,85 тыс. человек.

Скандалы и критика: ICE в новостях 2025–2026 годов

В 2011 году тогдашний директор ICE Джон Мортон издал меморандум о «чувствительных местах», где проведение оперативных мероприятий ограничено. К ним относились школы, больницы, церкви, свадебные и похоронные мероприятия, а также демонстрации. В 2017-м в службе подтвердили, что меморандум остается в силе. Тем не менее агенты службы проводили рейды в пограничных зонах — на остановках для школьных автобусов, в шелтерах и в зданиях судов.

В 2016-м национальный совет по иммигрантской и таможенной службе (профсоюз, в котором состоят сотрудники ICE) поддержал кандидатуру республиканца Дональда Трампа, который после избрания президентом подписал исполнительный указ о расширении штата и полномочий службы. Несмотря на то, что количественно депортации преобладали в президентство демократа Барака Обамы, именно в первый срок Трампа ICE заработала одиозную репутацию из-за практики разлучения семей на границе, а службу стали регулярно критиковать политики-демократы. Как следствие должностные лица стали менее охотно сотрудничать со службой, а сотрудники ICE были исключены из ряда межведомственных оперативных групп. В результате в 2024-м году HSI даже удалило все упоминания о головном ведомстве со своего сайта и завело новые адреса электронной почты для сотрудников.

В своей предвыборной кампании 2024 года Трамп пообещал выслать из страны всех нелегальных мигрантов, число которых оценивалось тогда в 11 млн человек, в том числе один миллион — в первый год на посту. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025-м ICE снова оказалось в центре антииммиграционной политики Трампа. После принятия в июле того же года «большого прекрасного законопроекта» (англ. One Big Beautiful Bill Act) ICE стало самым обеспеченным федеральным агентством в истории США. Тогда Трамп анонсировал открытие 10 тыс. новых вакансий в ICE для усиления депортаций. Это сопровождалось агрессивной рекламной кампанией с обещанием разных бонусов и преимуществ (стимулирующие выплаты в размере $50 тыс., списание долгов по студенческим кредитам и др.) и без предъявления сколько-нибудь серьезных требований к кандидатам. По итогам года Трамп отчитался о высылке 605 тыс. чел. между 20 января и 10 декабря, при этом еще 1,9 млн, по его словам, покинули страну добровольно.

С самого начала 2025-го агентство вновь оказалась в центре критики за превышение полномочий, нарушения прав человека и селективную политику, в частности, когда антимигрантские рейды проводились в городах, традиционно голосующих за демократов. В частности, в СМИ обращали внимание на рейды в культовых местах, образовательных учреждениях и даже на слушаниях в иммиграционных судах. Также ICE начали активно критиковать за разлучение семей, негуманное содержание людей под стражей в центрах задержания, политику массового набора новых сотрудников, не имеющих соответствующего опыта работы или подготовки.

Согласно данным Associated Press, в мае 2025-го новый и.о. директора службы Тодд Лайонс издал секретный меморандум, разрешающий сотрудникам ICE проникать в жилища без ордера суда — для этого им было достаточно административного ордера на арест и финального ордера на депортацию. Многие юристы и судьи усмотрели в этом распоряжении нарушение четвертой поправки к конституции.

Несмотря на заявления президента Трампа и министерства национальной безопасности, по данным Института Катона, 73% задержанных ICE не имели криминального прошлого. Многие задержанные и правозащитники обращали внимание на плохие условия содержания, антисанитарию и несвоевременный доступ к медицинской помощи из-за переполнения центров. По данным правозащитных организаций, в центрах задержания за 2025-й год погибло 32 человека — худший показатель с 2004 года (сама служба отчиталась о 18 скончавшихся в заключении). В сентябре 2025-го более сотни задержанных в центре содержания в Калифорнии объявили голодовку из-за плохих условий проживания в бывшей тюрьме. В основном задержанные жалуются на отсутствие доступа к медицинской помощи и лекарствам, плохое питание, длительные сроки пребывания под стражей. В министерстве внутренней безопасности эти данные опровергали.

После того, как Трамп в конце декабря 2025-го распорядился направить агентов ICE и погранслужбы в агломерацию Миннеаполис — Сент-Пол (в Миннесоте), достоянием общественности стали многочисленные эпизоды силовых задержаний и грубого обращения с задержанными.

7 января 2026-го агент службы застрелил 37-летнюю гражданку США Рене Николь Гуд. По официальной версии, она направила свой автомобиль на сотрудников ICE.

24 января агенты ICE застрелили в Миннеаполисе 37‑летнего медбрата Алекса Джеффри Претти. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что мужчина был вооружен, однако видеозаписи показали, что у Претти был телефон, а не пистолет. Он подошел к сотрудникам, те повалили его на землю и затем по нему выстрелили по меньшей мере десять раз. После этих убийств в штате начались массовые протесты, а рейтинг Трампа сократился до 38% — самый низкий показатель за его второй срок. Местные власти подали иск против министерства национальной безопасности в федеральный окружной суд.

Жители США неоднократно, в частности в 2018-м и в 2025-м устраивали протесты против рейдов ICE. Во второй срок Трампа протесты против деятельности ICE впервые вспыхнули в июне 2025-го в Лос-Анджелесе, в ответ на что Трамп направил в город национальную гвардию и подразделение морской пехоты (это был первый с 1965 года случай задействования национальной гвардии федеральной властью в обход губернатора штата). К критикам службы, помимо демократов, присоединились и несколько сенаторов-республиканцев, в частности, Том Тиллис (от Северной Каролины), Лиза Мурковски (Аляска) и Джони Эрнст (Айова). Федеральные суды также неоднократно противодействовали попыткам властей расширить круг лиц, которых можно заключать под стражу без слушания дела в ожидании депортации.

ICE и CBP: главные отличия служб

При администрации Дональда Трампа ICE и CBP, подчиняющиеся одному ведомству, начали часто работать вместе, особенно внутри США, из-за чего их стали путать. Однако между службами сохраняются существенные отличия. ICE осуществляет надзор за исполнением миграционного законодательства внутри США, в то время как CBP занимается контролем над пунктами въезда в страну. А за безопасность границ и прибрежных вод между пунктами пропуска в пределах 100 миль (более 160 км) отвечает пограничный патруль (англ. Border Patrol).

Как правило, сотрудники ICE носят жилеты с надписью Police ICE и HSI, многие носят гражданскую одежду и используют гражданский автотранспорт, очки, балаклавы и головные уборы.