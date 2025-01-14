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В Подмосковье нелегальный мигрант пытался на тракторе скрыться от полиции

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Ограничения для мигрантов
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

В Московской области сотрудники полиции задержали водителя трактора, не выполнившего требование об остановке. Об этом в телеграм-канале сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Красногорске работники госавтоинспекции во время патрулирования заметили трактор, мешавший дорожному движению по улице Липовой рощи. Полицейские подали водителю сигнал об остановке для проверки документов, но тот не подчинился, съехал на тротуар к придомовой территории и прибавил скорость, создавая опасность для окружающих. Затем мужчина покинул трактор и скрылся.

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Фото:Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе розыска полицейские установили личность водителя техники и доставили его в территориальный отдел. Правонарушитель оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья, находящимся в России нелегально. На допросе он сказал, что не остановился по требованию полиции из-за того, что очень испугался.

Задержанный пояснил, что подменял знакомого тракториста по его просьбе. Достаточным опытом для вождения техники он при этом не обладал. Также в ходе проверки полицейские изъяли у него водительское удостоверение с признаками подделки. Составлен протокол об административном правонарушении, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 Уголовного кодекса — подделка документов. Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до двух лет.

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