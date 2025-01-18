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Осужденный за взятку экс-командующий армией ПВО уедет на военную операцию

Адвокат рассказал о готовности бывшего генерал-майора воевать в любой роли: «Скажут солдатом — значит, солдатом». Огиенко признали виновным в покушении на взятку, он свою вину отрицал
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бывший командующий 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Константин Огиенко отправится на военную операцию, сообщает «Коммерсантъ».

Его 17 января признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), приговорили к восьми годам колонии, лишили звания генерал-майора, но сохранили госнаграды.

Огиенко категорически отрицает причастность к коррупции, вину не признает. Его защитник Игорь Вагин после оглашения приговора рассказал газете, что причастность экс-генерала не доказали ни при предварительном, ни при судебном следствии. С его слов, Огиенко решил не обжаловать приговор и хочет вернуться на военную операцию, поскольку до ареста принимал участие в ней, занимаясь обороной Москвы и других регионов от воздушных атак.

«Теперь он готов воевать в любом качестве. Скажут солдатом — значит, солдатом», — сказал адвокат и заметил, что на новом месте должны учесть многолетний опыт Огиенко в ПВО и на командующих позициях.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В прошлом июне президент Владимир Путин разрешил призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Это не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.). Этой осенью президент позволил освобождать подсудимых от уголовной ответственности в случае призыва их на военную службу или заключения контракта с Минобороны в период мобилизации или военного времени.

Уголовное преследование и отбытие наказания приостанавливаются, а по завершению военной операции или при получении госнаграды — прекращаются.

Дело Огиненко рассматривалось с марта прошлого года. Другим обвиняемым была руководитель общественной организации «Надежда» Антонина Климова, которую подозревали в даче взятки (ст. 291 УК).

Климова стремилась получить участок земли оборонного назначения в ближнем Подмосковье, чтобы организовать на нем дачное некоммерческое партнерство (ДНП) для ветеранов военной службы, подходящий участок нашелся в районе Лобни, считает следствие. Как выяснило главное военное следственное управление (ГВСУ СКР), командующий 4-й дивизии ПВО Дмитрий Беляцкий, действовавший в интересах Огиенко, запросил за оформление земли 30 млн руб. Аванс составил 500 тыс. руб.

Беляцкий после задержания признал вину и рассказал, что деньги предназначались Огиенко. Беляцкого в прошлом феврале признали посредником во взятке (ст. 291.1 УК), оштрафовали на 2,6 млн руб и отпустили с сохранением звания и госнаград.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Военная операция на Украине генералы ПВО
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