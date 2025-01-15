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Военная операция на Украине ,  
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Офицера ПВО в Крыму приговорили к сроку за сбитый российский вертолет

«Коммерсантъ»: вынесен приговор офицеру ПВО, сбившему российский Ми-8 в Крыму
Сюжет
Военная операция на Украине
Полтора года назад в небе над Крымом по ошибке сбили российский вертолет Ми-8 из-за ошибки офицера ПВО. Погиб весь экипаж — три летчика в званиях капитанов. Недовольны приговором остались все стороны
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Старший помощник оперативного дежурного командного пункта одной из частей ПВО, дислоцированных в Крыму, капитан Игорь Пашков получил три года колонии-поселения. Его признали виновным в том, что по ошибке был сбит российский военный вертолет Ми-8, решение принял гарнизонный военный суд Севастополя, передает «Коммерсантъ». В апелляции его срок сократили на два месяца.

Инцидент произошел в 6:30 утра 18 октября 2023 года. Капитан Пашков в тот день нес боевое дежурство. Начальник боевого расчета доложил ему об обнаружении низколетящей малоскоростной воздушной цели.

Пашков, приняв сообщение, ошибся в цифре позывного и передал неверное сообщение о нахождении цели в другом месте (дежурство осуществляется по секторам). Капитан приказал уничтожить цель. Начальник боевого расчета уточнил затем, что воздушной целью был летевший с включенными огнями вертолет, однако было уже поздно. Пашков не поверил новым докладам, а проверка показала, что по месту обнаружения цели «своих самолетов нет».

Спустя две минуты после первого сообщения цель была уничтожена. Через еще две минуты стало понятно, что ПВО вела огонь по своим — в море рухнул Ми-8МТВ-5–1. Погибли все три члена экипажа в званиях капитанов.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Следственный комитет в тот же день завел уголовное дело о нарушении правил несения боевого дежурства в условиях боевых действий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 340 УК, до пяти лет). Дело вели в отношении неустановленных лиц, пока в мае Пашков не написал явку с повинной, в которой признал, что именно он мог допустить ошибку. После этого его обвинили в халатности.

Следствие пришло к выводу, что капитан небрежно отнесся к служебным обязанностям и не идентифицировал воздушное судно вместе с местом его обнаружения, что стало причиной предоставления недостоверных сведений и привело к поражению российского военного вертолета «дружественным огнем».

Пашков признал свою вину, но отказался от дачи показаний по ст. 51 Конституции. Он предстал перед судом по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 293 УК, до семи лет заключения). Кроме заключения, суд приговорил его к взысканию 5 млн руб. в пользу Минобороны, оценившего цену вертолета в 204 млн руб. Вдовам членов экипажа капитан обязан выплатить по 1 млн руб.

Приговор обжаловали все стороны, включая Миинобороны. Представитель потерпевших заявил, что суд не учел «характер и степень общественной опасности преступления» и последствия «в виде смерти трех профессиональных летчиков при выполнении задач специальной военной операции и уничтожения дорогостоящей боевой единицы (вертолета)». Также представители Минобороны не согласились с решением суда счесть смягчающим обстоятельством направление подсудимым в адрес пострадавших по 10 тыс. руб., так как те не приняли деньги и вернули их.

Апелляционная инстанция постановила, что в приговоре верно признаны смягчающими обстоятельствами признание подсудимым вины, раскаяние и извинения перед потерпевшими, положительные характеристики, привлечение к уголовной ответственности впервые, государственная награда и статус ветерана боевых действий, наличие на иждивении сына, имеющего инвалидность. Суд не нашел причин для боле строгого наказания и сократил срок до двух лет и десяти месяцев, подчеркнув, что именно благодаря Пашкову стало известно о всех обстоятельствах произошедшего.

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