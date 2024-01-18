Гособвинение запросило почти пять лет колонии Стрелкову за призывы к экстремизму

Гособвинение запросило Стрелкову почти пять лет колонии

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) гособвинение попросило назначить наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы по делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщил РБК его адвокат Александр Молохов.

«Прокурор попросил назначить моему подзащитному наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал он.

Дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Стрелкова задержали в июле. Источники РБК сообщали, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Тогда же он был арестован. Прокурор в ходатайстве об аресте отметил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации.

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