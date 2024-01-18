Гособвинение запросило Стрелкову почти пять лет колонии
Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) гособвинение попросило назначить наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы по делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщил РБК его адвокат Александр Молохов.
«Прокурор попросил назначить моему подзащитному наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал он.
Дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Стрелкова задержали в июле. Источники РБК сообщали, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Тогда же он был арестован. Прокурор в ходатайстве об аресте отметил, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации.
Материал дополняется
На связи с проверенными новостями
«Они смогут забрать ваши деньги». Трамп резко высказался о цифровом долларе
На экономический форум в Давосе позвали вождя племени. Видео
Кто такие сармачары, из-за которых Пакистан нанес удар по Ирану
Samsung представил новые смартфоны. Мы выяснили цены в России
«Первый канал» выиграл суд на 0,5 млрд рублей
Шварценеггера задержала полиция за нелегальный ввоз часов. Подробности