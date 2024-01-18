Власти сообщили о завершении митингов в башкирском Баймаке

Ситуация в Баймаке успокоилась, общество «поддержало главу республики и правоохранительные органы», сообщил «Ведомостям» премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

«Вы знаете, возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию», — сказал он.

Приговор активисту Фаилю Алчинову Назаров назвал «продолжением борьбы с экстремизмом».

Алсынов выступал за сохранение шихана Куштау. Планы Башкирской содовой компании по разработке месторождения на этой горе вызвали протесты. После них шихан получил статус особо охраняемой природной территории. Также Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики (в 2020 году ее объявили экстремистской и запретили ее деятельность в России, после чего ликвидировали). Алсынова также внесли в список экстремистов и террористов.

17 января Алсынова приговорили к четырем годам колонии по делу о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК). По мнению следствия, Алсынов произносил на башкирском языке высказывания, в которых негативно отзывался о «жителях Кавказа», «Средней Азии», «армянах». Лингвистическая экспертиза также показала, что активист употребил в отношении жителей Башкирии выражение «кара халык» (буквально фраза переводится как «черный народ»). По словам Алсынова, он имел в виду «простой народ».

После вынесения приговора активисту около здания суда собрались сотни людей, начались стычки с силовиками. Участники акции рассказывали, что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие бросали в силовиков снежки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 212 (организация массовых беспорядков и вовлечение в них), ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). СК сообщал о пострадавших в ходе столкновений полицейских.