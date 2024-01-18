 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти сообщили о завершении митингов в башкирском Баймаке

Назаров: ситуация в Башкирии успокоилась, виновные в беспорядках будут наказаны

Ситуация в Баймаке успокоилась, общество «поддержало главу республики и правоохранительные органы», сообщил «Ведомостям» премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

«Вы знаете, возбуждено уголовное дело. Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию», — сказал он.

Приговор активисту Фаилю Алчинову Назаров назвал «продолжением борьбы с экстремизмом».

Алсынов выступал за сохранение шихана Куштау. Планы Башкирской содовой компании по разработке месторождения на этой горе вызвали протесты. После них шихан получил статус особо охраняемой природной территории. Также Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики (в 2020 году ее объявили экстремистской и запретили ее деятельность в России, после чего ликвидировали). Алсынова также внесли в список экстремистов и террористов. 

СК сообщил о пострадавших при беспорядках в Башкирии полицейских
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

17 января Алсынова приговорили к четырем годам колонии по делу о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК). По мнению следствия, Алсынов произносил на башкирском языке высказывания, в которых негативно отзывался о «жителях Кавказа», «Средней Азии», «армянах». Лингвистическая экспертиза также показала, что активист употребил в отношении жителей Башкирии выражение «кара халык» (буквально фраза переводится как «черный народ»). По словам Алсынова, он имел в виду «простой народ».

После вынесения приговора активисту около здания суда собрались сотни людей, начались стычки с силовиками. Участники акции рассказывали, что полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие бросали в силовиков снежки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 212 (организация массовых беспорядков и вовлечение в них), ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). СК сообщал о пострадавших в ходе столкновений полицейских. 

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео

Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung

Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн

Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности

Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд

В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики

В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек
Теги
Башкирия митинг Куштау
Материалы по теме
СК сообщил о пострадавших при беспорядках в Башкирии полицейских
Общество
В Башкирии завели дело о беспорядках после акции протеста у здания суда
Политика
В Башкирии защитник горы Куштау получил 4 года колонии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 96,05 (+0,45) Инвестиции, 17 янв, 17:09 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 88,35 (+0,71) Инвестиции, 17 янв, 17:09
«Второй человек» в Meta после Цукерберга решила покинуть компанию Бизнес, 06:54
Власти сообщили о завершении митингов в башкирском Баймаке Политика, 06:37
Сенатор США Шумер оценил шансы на достижение соглашения о помощи Украине Политика, 06:33
В России начали разрабатывать бюджетный аналог дрона-камикадзе «Герань» Технологии и медиа, 05:54
Россия решила денонсировать соглашение с Британией о рыболовстве Политика, 05:35
Bloomberg узнал об опасениях в Европе, что Трамп попытается выйти из НАТО Политика, 05:06
Сальдо сообщил о постройке оборонительных сооружений ВСУ в Херсоне Политика, 05:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Ъ» узнал, что «Росэкспертизу» исключили из реестра аудиторских компаний Финансы, 04:30
Министр обороны Франции заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ Политика, 04:11
Госдеп подтвердил поломку самолета Блинкена в Швейцарии Политика, 03:35
США и Британия вновь ударили по объектам хуситов в Йемене Политика, 03:25
В OMV заявили о риске остановки транзита российского газа через Украину Бизнес, 03:18
Минобороны впервые сообщило о перехвате дрона над Ленинградской областью Политика, 02:52
Во Франции назвали конфликт на Украине возможностью для своего ВПК Политика, 02:38