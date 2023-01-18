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Маск запустил опрос о «контроле над миром»

Илон Маск запустил опрос в Twitter, должен ли форум в Давосе «контролировать мир»
Большинство на момент публикации проголосовало против «мирового контроля» Всемирного экономического форума, однако свыше десятой части респондентов все же согласились с таким мнением
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Bobby Yip / Reuters)

Американский бизнесмен, владелец Twitter Илон Маск запустил в соцсети опрос, темой которого стала роль Всемирного экономического форума в Давосе в «контроле мира».

«Всемирный экономический форум должен контролировать мир», — говорится в публикации. Ниже прикреплены два варианта ответа: можно согласиться с этим мнением или нет.

На 22:54 мск проголосовало более 1,1 млн человек. Большинство не поддержали данный тезис (86,3%), однако более десятой части проголосовавших согласились с мнением о том, что форум в Давосе должен «контролировать мир».

Маск неоднократно запускал опросы на актуальные темы. Так, в начале октября, он описал вероятный исход конфликта на Украине, предположив, что Крым останется частью России, а в присоединившихся в конце сентября регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН.

Также, по мнению Маска, мирное соглашение может включать условие сохранения нейтрального статуса Украины и договоренность о водоснабжении Крыма. К публикации он прикрепил опрос о согласии или несогласии с этими словами.

С видением ситуации Маска согласились чуть больше 40% проголосовавших. Однако большая часть (59,1%) такое мнение не поддержала.

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Эта публикация вызвала критику со стороны пользователей Twitter, украинских властей, а также спровоцировало падение акций принадлежащей бизнесмену Tesla.

Давосский форум начался 16 января и продлится до 20 января. В прошлом году ВЭФ проходил в мае, россиян там тоже не было — организация заморозила отношения с Россией в марте.

В 2020 году делегация из России стала третьей среди всех стран-участников по количеству миллиардеров в Давосе.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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