Шольц позвал готовых «закатать рукава» иностранцев в Германию

Шольц: Германии нужны иностранные работники — мы ждем тех, кто готов закатать рукава

Шольц также призвал делать инвестиции в Германию и предположил, что в 2045 году Германия станет одной из первых климатически нейтральных стран в мире

Олаф Шольц (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Чтобы оставаться ведущей экономикой Европы, Германии необходимы иностранные работники, заявил на форуме в Давосе немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Те, кто готов закатать рукава, — мы вас ждем у себя, это наше послание», — сказал он.

Шольц также призвал делать инвестиции в Германию и предположил, что когда в 2045 году его преемник выступит на Всемирном экономическом форуме, он представит Германию как одну из первых климатически нейтральных стран мира, то есть когда влияние экономической деятельности на климат сведено к нулю.

Энергетический кризис в Германии продолжается с начала 2022 года. Его усугубило резкое сокращение закупок энергоносителей из России. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее говорил, что энергокризис грозит перерасти в экономический, а также в социальный. Но Шольц отмечал, что период «исключительной» зависимости Германии от российского газа завершился и страна хорошо подготовилась к зиме.

В начале декабря 2022 года консалтинговая компания McKinsey подсчитала, что из-за скачков цен на газ и сокращения поставок Германия в 2022 году потеряет €100 млрд. По мнению аналитиков компании, цены вернутся «на приемлемый для экономики и граждан уровень» только в 2025 году.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, экономика Германии — крупнейшая в Европе — в 2023-м сократится на 0,3%.