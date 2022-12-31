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Шольц заявил об ощущении последствий кризиса на Украине в повседневности

Канцлер Шольц заявил об ощущении немцами последствий конфликта на Украине в повседневности
В новогоднем обращении канцлер ФРГ отметил, что немцы сталкиваются с последствиями конфликта на Украине «во время покупок в продуктовом магазине, на заправке или при оплате счетов». Но Германия «сильная», подчеркнул Шольц
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Жители Германии ощущают последствия боевых действий на Украине в повседневной жизни, делая покупки или оплачивая счета, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем обращении, которое цитирует tagesschau.

«Все мы также ощущаем последствия этого [конфликта] в повседневной жизни: во время покупок в продуктовом магазине, на заправке или при оплате счетов за электричество или газ», — сказал он.

Канцлер назвал Германию «сильной» страной и подчеркнул, что власти стараются справиться с ростом цен, предоставляя различную помощь. Шольц подчеркнул, что ФРГ и Европа стремятся стать независимыми от российского газа, для чего в скором времени будут введены в эксплуатацию терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, политик заявил о намерении Берлина, а также ЕС и НАТО продолжать поддержку Киева. По его словам, сейчас альянс и союз «едины так, как давно не были».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер тоже говорил об Украине в своем рождественском обращении. Он отмечал, что украинский кризис потребовал многого от жителей ФРГ, а некоторым из них в связи с конфликтом приходится в чем-то ограничивать себя. При этом немцы проявили «великодушие» по отношению к жителям Украины, в частности, беженцам, отметил Штайнмайер. Он указал, что самым заветным желанием в этом году является наступление мира, который должен быть «справедливым», однако пока он не «ощутим».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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