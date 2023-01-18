Минский суд заочно приговорил к 12 годам Навошу по делу «Черной книги»

Суд в Минске приговорил Дмитрия Навошу к 12 годам за «Черную книгу Беларуси»

Дмитрия Навошу признали причастным к созданию телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковались данные силовиков, прокуроров и судей

Дмитрий Навоша (Фото: Олег Никишин / Getty Images)

Минский городской суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы пятерых человек. Все они признаны виновными в «разжигании вражды» и «незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных», сообщает БелТА.

Суд согласился с доводами прокуратуры, что Янина Сазанович, Дмитрий Навоша, Валерия Занемонская, Ольга Высоцкая и Даниил Богданович создали «преступную группу» и администрировали телеграм-канал «Черная книга Беларуси». В нем публиковались данные сотрудников белорусской милиции, прокуратуры, судей, журналистов, которые занимались борьбой с оппозицией. Прокуратура утверждала, что после некоторых публикаций «были совершены преступления, включая уничтожение и повреждение имущества, угрозы насилием».

Помимо наказания в виде лишения свободы осужденные также должны выплатить штрафы и иски пострадавшим. Согласно приговору, под арестом в связи с этим остается квартира Навоши под Минском.

Дмитрий Навоша до апреля 2019 года был генеральным директором российского спортивного издания Sports.ru. Он выступал с критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко, а в августе 2020 года объявил о создании фонда помощи белорусам, потерявшим работу из-за участия в протестах против Лукашенко. Помощь в том числе была обещана силовикам, которые отказывались выполнять приказы о разгоне протестных акций.

22 апреля 2019 года стало известно о том, что Навоша покинул пост гендиректора Sports.ru, уступив его Марку Тену. В феврале 2021 года издание купил основатель компании Faberlic Андрей Нечаев. Тогда же было заявлено, что Навоша останется в совете директоров в качестве наблюдателя.