Основатель Faberlic стал владельцем Sports.ru

Фонд основателя парфюмерно-косметической компании Faberlic Алексея Нечева станет совладельцем ресурса Sports.ru. Основатели проекта останутся в совете директоров в роли наблюдателей

Алексей Нечаев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Основатель компании Faberlic Алексей Нечаев покупает интернет-издание Sports.ru, рассказали три источника РБК на медиарынке. Сам Нечаев в беседе с РБК подтвердил эту информацию.

Покупателем выступает инвестиционный фонд Нечаева, он получит 100% Sports.ru, говорится в поступившем в РБК сообщении фонда. Сумма сделки, которая не затрагивает международные проекты команды Sports.ru, не раскрывается.

Основатели проекта Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей, уточняется в сообщении фонда.

РБК направил запрос в Sports.ru и основному владельцу издания Герману Ткаченко.

По версии SimilarWeb, Sports.ru является одним из самых популярных спортивных ресурсов Рунета. В январе 2021 года были зарегистрированы 46,4 млн визитов на этот сайт.