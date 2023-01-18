Welt назвала инициатора отключения России от SWIFT и заморозки ее активов
Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков предложил отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские активы Центрального банка России. Об этом сообщила Die Welt со ссылкой на источники.
«Его предложение: отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские облигации ЦБ России. У многих глав государств были опасения, но в конечном счете Европейская комиссия поддержала этот шаг», — пишет издание.
По словам источников, Петков внес соответствующее предложение уже на следующий день после начала спецоперации России на Украине — 25 февраля 2022 года.
Кирил Петков занимал пост премьер-министра Болгарии до 2 августа 2022 года. Президент страны Румен Радев распустил парламент Болгарии и объявил внеочередные выборы. Они состоялись осенью прошлого года.
Помимо этого, Welt сообщила со ссылкой на источники, что Болгария начала поставлять Украине боеприпасы и топливо, когда публично власти страны еще не объявляли о военной помощи Киеву. В некоторые периоды спецоперации София обеспечивала треть нужд ВСУ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил газете, что София неофициально помогала Киеву. «Петков продемонстрировал принципиальность, и я всегда буду благодарен ему за использование политических навыков для поиска решения», — сказал он.
По его словам, Петков решил помочь Украине, несмотря на то что некоторые другие болгарские политики не хотели этого делать. Так, против военной помощи Украине выступали президент Болгарии Румен Радев и Социалистическая партия.
В декабре 2022 года болгарский парламент ратифицировал соглашение о передаче Киеву оружия, техники и боеприпасов, а позднее Минобороны страны начало поставлять Украине вооружения. Радев назвал парламентариев «разжигателями войны».