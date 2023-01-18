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Welt назвала инициатора отключения России от SWIFT и заморозки ее активов

Welt: инициатором отключения России от SWIFT и заморозки ее активов была Болгария
Бывший премьер Болгарии Петков 25 февраля 2022 года предложил отключить Россию от SWIFT и заморозить активы российского ЦБ. В итоге ЕК поддержала этот шаг, отмечает Welt
Кирил Петков
Кирил Петков (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков предложил отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские активы Центрального банка России. Об этом сообщила Die Welt со ссылкой на источники.

«Его предложение: отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские облигации ЦБ России. У многих глав государств были опасения, но в конечном счете Европейская комиссия поддержала этот шаг», — пишет издание.

По словам источников, Петков внес соответствующее предложение уже на следующий день после начала спецоперации России на Украине — 25 февраля 2022 года.

Кирил Петков занимал пост премьер-министра Болгарии до 2 августа 2022 года. Президент страны Румен Радев распустил парламент Болгарии и объявил внеочередные выборы. Они состоялись осенью прошлого года.

Помимо этого, Welt сообщила со ссылкой на источники, что Болгария начала поставлять Украине боеприпасы и топливо, когда публично власти страны еще не объявляли о военной помощи Киеву. В некоторые периоды спецоперации София обеспечивала треть нужд ВСУ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил газете, что София неофициально помогала Киеву. «Петков продемонстрировал принципиальность, и я всегда буду благодарен ему за использование политических навыков для поиска решения», — сказал он.

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По его словам, Петков решил помочь Украине, несмотря на то что некоторые другие болгарские политики не хотели этого делать. Так, против военной помощи Украине выступали президент Болгарии Румен Радев и Социалистическая партия.

В декабре 2022 года болгарский парламент ратифицировал соглашение о передаче Киеву оружия, техники и боеприпасов, а позднее Минобороны страны начало поставлять Украине вооружения. Радев назвал парламентариев «разжигателями войны». 

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Россия Болгария SWIFT заморозка активы
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