Ивановский губернатор предложил перераспределить налоги удаленщиков

Жизнь в малых городах может стать гораздо комфортнее с появлением новых типов занятости, в частности удаленной работы, считает Станислав Воскресенский. Но будет справедливо, если налоги с таких работников пойдут в их бюджет

Станислав Воскресенский (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Налоги с людей, работающих удаленно, должны поступать в бюджеты по месту жительства сотрудников, а не в бюджеты регионов, в которых находятся компании.

Такое предложение высказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в статье для «Российской газеты», посвященной малым городам.

Он отметил, что решение об уплате налога по месту нахождения компании принималось для того, чтобы регионы, привлекая инвесторов, получали в итоге налоговые платежи в свои бюджеты.

«Но сегодня, с учетом новых форм занятости, стоит быть более гибкими. Можно жить в малом городе, потреблять социальные услуги там, но работать, например, дистанционно на компанию в крупном мегаполисе. Справедливо, чтобы налог в таком случае зачислялся в бюджет региона и того муниципалитета, где человек живет», — написал губернатор.

Более того, крупные города, по мнению Воскресенского, могли бы добровольно вносить финансовый вклад в развитие малых городов.

«В рамках своего рода «антимонопольной» политики — не должно быть у мегаполисов монополии на хорошую жизнь», — считает губернатор.

По мнению Воскресенского, жизнь в малых городах может быть успешной и комфортной, «особенно с развитием технологий и появлением новых возможностей в экономике, нового типа рабочих мест». «Пандемия открыла целые отрасли, где оказалась допустимой и эффективной удаленная работа», — написал глава региона.

В декабре 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта о повышении налоговых ставок для россиян, покинувших страну. «Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — заявил он тогда.

По мнению Володина, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся». Спикер Госдумы убежден, что подавляющая часть общества не поддерживает тех, кто уехал из России. «Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — отметил он.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что его ведомство склоняется к сохранению НДФЛ на уровне 13% для россиян, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в России.



По его словам, число россиян, которые уехали за рубеж, но продолжают удаленно вести бизнес в России, в последнее время возросло. Так, человек может переезжать из одной страны в другую и не быть налоговым резидентом нигде. «С точки зрения налоговой справедливости мы предусматриваем подготовку соответствующих законодательных решений о том, чтобы, несмотря на то что человек ведет свой бизнес в России, находясь за рубежом, он все-таки платил, соответственно, и подоходный налог», — подчеркнул Силуанов.