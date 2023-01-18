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Сноуден опроверг, что скрывался в конспиративной квартире КГБ

Эдвард Сноуден назвал ложью сообщения о том, что он жил в «конспиративной квартире КГБ»
Экс-сотрудник американских спецслужб утверждает, что не сотрудничает «со шпионами» и не живет в конспиративных квартирах
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, скрывающийся в России, назвал ложью статью о том, что он жил в конспиративной квартире КГБ.

Ранее признанное в России СМИ-иноагентом и объявленное нежелательной организацией издание The Insider опубликовало статью о конспиративных квартирах КГБ в Москве и их жильцах без указания источника информации.

«Они даже знают, на каком я этаже! Какая сенсация!» — написал Сноуден в «Твиттере».

Он утверждает, что не сотрудничает «со шпионами» и не живет в конспиративных квартирах, тем более рядом с посольством Великобритании.

Сноуден живет в России с 2013 года. Он бежал из США, после того как раскрыл методы слежки за гражданами, которую вело Агентство национальной безопасности, где он работал. Соединенные Штаты обвинили экс-сотрудника спецслужб в шпионаже и добиваются его выдачи.

Осенью 2020 года Сноуден запросил российское гражданство. В сентябре 2022 года президент Владимир Путин предоставил ему российское гражданство. В начале декабря американец получил российский паспорт. В Госдепартаменте в ответ заявили, что этот шаг лишь «формализует давнюю преданность» Сноудена России.
 

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Эдвард Сноуден КГБ ФСБ Москва
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