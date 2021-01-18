Суд по аресту Навального решили провести в отделе полиции

Началось заседание суда, на котором рассматривается вопрос об избрании меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.

Суд состоится в 12:30 мск в здании 2 ОП УМВД России по округу Химки по адресу: проспект Мира, 23А, говорится в документе, который опубликовал Кобзев.

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Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что суд состоится сегодня, но не назвала время. «Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего суд будет сегодня», — написала она.