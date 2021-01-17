ФБР проверит финансирование участников атаки на Капитолий из-за границы

Поводом для этого стало перечисление крайне правым активистам $500 тыс. из Франции за месяц до беспорядков в Вашингтоне. ФБР не исключает, что другие страны — Россия, Иран, Китай — могли влиять на политические силы в США

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Американское Федеральное бюро расследований начало изучать источники финансирования экстремистов, которые спланировали и организовали атаку на Капитолий в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на действующего и бывшего сотрудников ФБР.

ФБР заинтересовали возможные перечисления средств нападавшим на здание конгресса из-за рубежа. В частности, речь идет о перечислении $500 тыс. в биткоинах ультраправым активистам перед штурмом Капитолия. По словам собеседников NBC, перевод сделал гражданин Франции.

Источники телеканала отметили, что расследование активизировалось в том числе из-за подозрений о влиянии на политических экстремистов в США со стороны России, Ирана и Китая. Эти страны, как заявили собеседники NBC, используют ситуацию в Соединенных Штатах в своих интересах. При этом ФБР не считает, что Москва спонсировала участников беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Однако криптовалютные переводы стали дополнительным стимулом для бюро начать проверку возможного вмешательства в политические процессы в Америки из-за рубежа.