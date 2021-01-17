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ФБР проверит финансирование участников атаки на Капитолий из-за границы

Поводом для этого стало перечисление крайне правым активистам $500 тыс. из Франции за месяц до беспорядков в Вашингтоне. ФБР не исключает, что другие страны — Россия, Иран, Китай — могли влиять на политические силы в США
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Американское Федеральное бюро расследований начало изучать источники финансирования экстремистов, которые спланировали и организовали атаку на Капитолий в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на действующего и бывшего сотрудников ФБР.

ФБР заинтересовали возможные перечисления средств нападавшим на здание конгресса из-за рубежа. В частности, речь идет о перечислении $500 тыс. в биткоинах ультраправым активистам перед штурмом Капитолия. По словам собеседников NBC, перевод сделал гражданин Франции.

Источники телеканала отметили, что расследование активизировалось в том числе из-за подозрений о влиянии на политических экстремистов в США со стороны России, Ирана и Китая. Эти страны, как заявили собеседники NBC, используют ситуацию в Соединенных Штатах в своих интересах. При этом ФБР не считает, что Москва спонсировала участников беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Однако криптовалютные переводы стали дополнительным стимулом для бюро начать проверку возможного вмешательства в политические процессы в Америки из-за рубежа.

Ранее в январе разработчик программного обеспечения по борьбе с отмыванием денег Chainalysis сообщал, что за месяц до нападения на Капитолий американские ультраправые активисты получили крупное пожертвование на сумму около $522 тыс. в биткоинах.

Перевод был сделан 8 декабря 2020 года на 22 электронных кошелька, большинство из которых принадлежит крайне правым активистам. В частности, лидер ультраправой группировки Groypers Ник Фуэнтес получил почти $250 тыс. Он был на митинге в поддержку действующего президента Дональда Трампа 6 января, а затем был замечен у здания конгресса, когда начался его штурм.

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Chainalysis сообщал, что перечисление сделал некий программист из Франции, имя которого не раскрывалось. После этого французское издание 20 minutes выяснило, что 35-летний IT-разработчик из франции сделал перевод перед самоубийством.

Из этических соображений издание не называет имени жертвователя. Однако оно приводит его предсмертную записку, которая была автоматически опубликована в блоге француза уже после его смерти. В ней говорится, что программист на протяжении последних восьми лет страдал от проблем со здоровьем, а в последнее время столкнулся с тяжелой депрессией. В связи с этим он решил уйти из жизни, а «свое скромное состояние завещать определенным целям и определенным людям».

Ультраправым перечислили $500 тыс. в биткоинах перед штурмом Капитолия
Политика
Фото:Andrew Harnik / AP

6 января после митинга в поддержку Трампа его участники прорвались на территорию Капитолия и проникли внутрь здания, где в тот момент шло заседание конгресса об утверждении Джо Байдена избранным главой государства. В результате штурма здания погибли пять человек, в числе которых один полицейский. После разгона протестующих власти США завели десятки уголовных дел о внутреннем терроризме и задержали более 100 участников беспорядков.

Как заявил Байден, штурм Капитолия и беспорядки в Вашингтоне были спланированы политическими экстремистами, которых подстрекал Трамп. В связи с этим палата представителей конгресса объявила действующему президенту импичмент.

Автор
Михаил Котляр
США ФБР Капитолий финансирование
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Ультраправым перечислили $500 тыс. в биткоинах перед штурмом Капитолия
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Байден заявил о спланированных атаках на Капитолий
Политика
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