«Нафтогаз» заявил о готовности возобновить покупку газа у «Газпрома»

В Киеве сочли привлекательной цену российского газа и заявили о готовности возобновить закупки. Впрочем, для этого «Нафтогазу» придется погасить долг на $2 млрд и внести предоплату

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Дешевле, чем в Европе

«Нафтогаз» готов закупать газ у «Газпрома» и считает его цену привлекательной, заявил глава украинской компании Андрей Коболев. «Цена, по которой «Газпром» обязан продать нам газ, является привлекательной, и мы, как компания, считаем, что этим экономическим бенефитом необходимо пользоваться. Обязательство «Газпрома» продать нам газ объемом 5 млрд куб. м по цене ниже европейской мы считаем позитивным», — сказал он. Позже он добавил, что компания намерена возобновить закупки газа у «Газпрома» уже в первом квартале 2018 года.

Стокгольмский арбитраж, который рассматривал спор «Газпрома» и «Нафтогаза» из-за контракта на поставку газа на Украину, 22 декабря 2017 года обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный в 2014–2015 годах газ и снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м, при этом оставив обязательное условие («бери или плати») по закупке 80% этого объема — не менее 4 млрд куб. м в год до истечения срока контракта в конце 2019 года. Украина перестала покупать газ у России в ноябре 2015 года и перешла на поставки из Европы — от европейских компаний и трейдеров.

По словам главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, компания в ближайшие дни планирует начать переговоры с «Газпромом» по исполнению этого судебного решения. «Цена на российский газ по контракту с «Нафтогазом» рассчитана по формуле, определенной Стокгольмским арбитражем. Хотели бы особо подчеркнуть, что эта цена европейская и из нее не подлежат вычету расходы на транспортировку газа от европейских хабов до Украины», — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома», потупившем в РБК. По словам представителя «Газпрома», в соответствии с этой ценой российская компания выставила Украине предварительные счета за январь и февраль, но предоплаты пока не получила. ​

В Стокгольме стороны договорились об обновленной формуле цены для поставок газа «Газпрома» на Украину с привязкой к спотовой цене газа на европейском хабе NCG (Net Connect Germany), пояснил РБК источник в «Газпроме». В формуле фигурирует небольшая надбавка к цене на этом хабе, компромиссная для обеих сторон спора, сказал он. Цена газа для Украины окажется никак не ниже той, что прописана у «Газпрома» в долгосрочных контрактах с Германией или Австрией, но все равно она будет выгоднее для покупателя, чем цена у европейских трейдеров, утверждает собеседник РБК. По его словам, в среду, 17 января, газ на NCG стоил около $240 за 1 тыс. куб. м, а трейдеры продают его на 15% дороже, или на $36 за 1 тыс. куб. м. Размер надбавки по новой формуле источник не уточнил.

Цены на газ из Европы имеют ту же самую расчетную базу — NCG плюс стоимость транспортировки от хаба до западной украинской границы, это предусмотрено постановлением правительства Украины от 27 апреля 2016 года, подтверждает заместитель генерального директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Авансы и долги

Объем экспорта российского газа в Европу в 2017 году увеличился на 8,1%, достигнув рекордных 193,9 млрд куб. м, сообщала пресс-служба «Газпрома». В случае возобновления поставок на Украину экспорт в Европу в 2018 году может сократиться на 4–5 млрд куб. м газа, отмечает источник в «Газпроме». Отказавшись от прямых закупок российского газа, Киев фактически приобретал его у посредников — европейских компаний и трейдеров, которые поставляли его по трубе в обратном направлении (реверсные поставки) из Европы на Украину, поясняет он. Поэтому и нужно будет исключить эти объемы из европейских поставок «Газпрома». Для российской компании в этом случае ничего не поменяется, если «Нафтогаз» будет платить вовремя и по согласованной в Стокгольме цене, заключает собеседник РБК.

Однако для возобновления закупок у «Газпрома» «Нафтогаз» должен погасить долг в размере $2 млрд и внести аванс, предупреждает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.​ За каждый день просрочки на сумму долга начисляется пени в размере 0,03% начиная с 22 декабря 2017 года. «В отношении той суммы долга, которая определена арбитражем, мы ожидаем от украинской стороны скорейшего исполнения решения. Тем более что каждый день $600 тыс. штрафов и пени начисляются украинской стороне. До сих пор они присужденную сумму не оплатили», — говорил 16 января зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

В последние два года топ-менеджеры «Нафтогаза» утверждали, что компания получает чистую прибыль в размере более $1 млрд в год, напоминает Гривач. Кроме того, можно договориться о компенсации долга за счет текущих платежей за транзит российского газа в Европу, допускает он. К тому же в Стокгольме рассматривается второй спор «Газпрома» и «Нафтогаза» вокруг стоимости транзита российского газа через Украину, решение по которому, как ожидается, будет вынесено 28 февраля. «Нафтогаз» рассчитывает получить доплату за транзит в размере от $6,5 млрд до $16 млрд. Если украинская сторона добьется какой-либо компенсации, взаимозачет требований останется на усмотрении сторон, говорит руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян.​

До смены власти на Украине в 2014 году эта страна была одним из крупнейших покупателей российского газа наравне с Германией. По контракту, подписанному в 2009 году тогдашним премьер-министром страны Юлией Тимошенко, Украина была обязана покупать в России 52 млрд куб. м газа в год, причем 40 млрд из них по условию «бери или плати». На деле Киев никогда не покупал столько газа в России: в 2009 году Украина купила 38 млрд куб. м газа, а к 2013 году поставки сократились до 25,8 млрд куб. м. В 2015 году с учетом поставок в непризнанные ДНР и ЛНР поставки «Газпрома» на Украину составили всего 7,8 млрд куб. м.