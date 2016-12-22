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Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
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Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Политика, 13:16
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Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Владимир Путин в документальном фильме «Валаам» рассказал, что считает коммунистическую идеологию похожей на христианство, а кодекс строителей коммунизма — «сублимацией, примитивной выдержкой из Библии»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Коммунистическая идеология «очень сродни» христианству, высказал свое мнение президент Владимир Путин в новом документальном фильме «Валаам».

По мнению Путина, «православная вера всегда нас сопровождала» и укреплялась в «особенно тяжелые годы», а во время богоборчества в СССР, «когда уничтожали священников, разрушали храмы», создавалась новая религия.

«Коммунистическая идеология — очень сродни христианству, на самом деле», — сказал президент, отметив, что основные ценности кодекса строителей коммунизма — «свобода, братство, равенство, справедливость» — «все заложены в Священном писании, это все там есть». Кодекс, по словам Путина, «это сублимация и примитивная выдержка из Библии».

В качестве другого аргумента президент привел в пример Мавзолей Ленина. «Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — сказал Путин (цитата по vesti.ru).

Советская власть по сути ничего нового не придумала, лишь «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», заключил Путин.

По убеждению Путина, «в душе, в сердце русского человека, это всегда было, есть и, уверен, навсегда останется».

Валаамский монастырь — «одно из зеркал России», считает Путин, монастырь связан «со становлением национального российского государства».

Автор: Павел Казарновский.
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