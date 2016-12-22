Зюганов пожаловался Путину на «шельмование» Грудинина на телеканалах

Лидер партии заявил, что федеральные телеканалы устраивают дискуссию о том, как бороться с кандидатом в президенты от КПРФ. Накануне прайм-таймовые передачи двух каналов припомнили Грудинину историю с иностранными счетами

Геннадий Зюганов и Павел Грудинин (на втором плане) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил телеграмму (есть у РБК) президенту Владимиру Путину, председателю ЦИК Элле Памфиловой, руководителям «Первого канала» и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву с жалобой на освещение кампании кандидата в президенты России от компартии Павла Грудинина, рассказал РБК депутат Госдумы от КПРФ, пресс-секретарь штаба кандидата Александр Ющенко.

По словам Ющенко, реакции на телеграмму пока нет. «Только что отправили», — добавил он.

«Мы надеялись, что в рамках кампании по выборам президента будут созданы условия для честной конкуренции программ и открытой дискуссии о будущем России. Полагали, что в этот раз увидим объективное освещение кампании на центральных телеканалах», — пишет Зюганов в телеграмме. Лидер компартии отмечает, что телеканалы посвящают выпуски передач «дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать», при этом возможности ответить на критику они не предоставляют. Зюганов называет это «контрпропагандой против одного из ключевых кандидатов» и считает это недопустимым.

Лидер КПРФ просит принять «необходимые меры» для восстановления конкуренции в избирательной кампании.

Конкретные выпуски телепередач, которые вызвали претензии со стороны руководителя фракции КПРФ, в тексте телеграммы не называются.

РБК направил официальный запрос в пресс-службы «Первого канала» и холдинга ВГТРК.

Кандидата от КПРФ обсуждали в вышедшей в эфир накануне, 14 января, программе «Воскресный вечер» Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1», (запись доступна на официальном YouTube-канале программы). На ней, в частности, один из гостей программы, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, сказал о Грудинине: «Начинаются вопросы по самым понятным, очевидным поводам. Ну например: кандидат вдруг уведомляет, что он забыл в декабре рассказать про свои счета зарубежные, на которых, видимо, есть какие-то деньги. <…> Зато есть вопросы у людей: а что это за счета? Когда они там появились?» Костин заявил, что кандидат от коммунистов не задекларировал эти счета и не закрыл их, хотя должен был это сделать как депутат.

«Как можно забыть? Как может человек с такой памятью куда-то баллотироваться? Что значит забыл?» — сказал после этого ведущий.

Президент Центра политических технологий Игорь Бунин, в свою очередь, раскритиковал предвыборную программу кандидата от коммунистов. Через некоторое время Соловьев вернулся к обсуждению счетов Грудинина.

На передаче присутствовал политолог Аббас Галлямов, который заявил, что присутствующие «уделяют слишком много внимания» вопросу со счетами Грудинина. Политолог отметил, что кандидат от КПРФ уже успел запомниться избирателю и что рейтинг его растет. Грудинин присутствовал на другом выпуске ток-шоу Соловьева, который вышел в эфир 25 декабря (запись на официальном YouTube).

Накануне, 14 января, в передаче «Воскресное время» на «Первом канале» (запись на YouTube) ведущий Валерий Фадеев рассказывал о ходе предвыборной кампании: «Есть и первый скандал. Павел Грудинин, бизнесмен-садовод, выдвинутый коммунистами, в документах, которые он подал в ЦИК в конце декабря, не указал свои накопления за рубежом. Так и написал: «Денег и ценностей в иностранных банках не имею». Оказалось — имеет. Ну бывает, забыл человек. Правда, накоплений — денег, акций — оказалось более чем на 5 млрд руб. Грудинин подал новую декларацию, Центризбирком пошел ему навстречу и принял решение о регистрации кандидата. А вот что подумают избиратели о коммунистическом кандидате, забывающем о 5 млрд руб., покажут выборы».

На «Первом канале» Грудинин появлялся 25 декабря прошлого года в ток-шоу «Время покажет». На этой передаче Грудинин рассказывал о своей биографии, предвыборной программе и отвечал на вопросы ведущих и гостей.

Центризбирком завершил прием документов от претендентов на пост президента 13 января, в комиссии заявили, что получили документы от 24 политических партий и 46 самовыдвиженцев. ​Кандидатуру Грудинина в ЦИК зарегистрировали в минувшую пятницу, 12 января. При этом изначально Грудинин 8 января подал уведомление, что не имеет счетов, вкладов и денежных средств в иностранных банках, рассказывал член ЦИК России Борис Эбзеев. Позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Грудинин «не указал никакой информации о ценных бумагах в иностранных банках». «Но сумма небольшая — 5 млрд руб.», — заявил Жириновский. Позже Грудинин уточнил, что эти счета закрыты, говорил член ЦИК Евгений Шевченко. Кандидата от коммунистов зарегистрировали на выборах, после того как он подал «уточненные сведения» о своих зарубежных счетах, писала «Российская газета».

В опубликованной на сайте ЦИК декларации (.doc) говорится, что за предыдущие шесть лет Грудинин заработал 157 млн руб., а на счетах в банках у него находится 5,9 млн руб. Грудинин владеет почти 2 млн акций ЗАО «Совхоз имени Ленина» и обладает долей в 4% в ООО «ТТ Девелопмент». Его жена заработала за тот же период 2,6 млн руб., на нее записаны две квартиры в Москве и Подмосковье, два автомобиля Lexus. Ирина Грудинина также отчиталась о 11 счетах в банках, в них хранятся 2,6 млн руб. Она владеет долей в 50% в ООО «ТАИР».

Также опубликовано уведомление Грудинина (.pdf), в котором он уточняет ранее поданные данные. Согласно этому документу, в одном из банков остаток средств составил 16 тыс. руб., на другом — 14,3 млн руб. Кроме того, Грудинин задекларировал ценные бумаги.