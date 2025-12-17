 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
В Revolut объяснили блокировку счетов россиян давлением регулятора

Глава Revolut: блокировка счетов россиян связана с давлением регулятора
Сюжет
Война санкций
Счета российских клиентов банка стали блокировать с начала ноября, после очередного пакета санкций. По словам главы банка, блокировки также связаны в том числе с «ожиданиями» регулятора, которые могут опережать законодательство
Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Блокировки счетов российских клиентов европейского цифрового банка Revolut связаны, в том числе с «давлением регулятора», заявил глава Revolut Николай Сторонский в интервью журналистке Елизавете Осетинской (признана иноагентом).

«Многим людям прямо раз и отрубили счет прямо день в день, и, как говорится, окно схлопнулось, и дальше вот. Ну вот что, да, в таких случаях опять есть какое-то давление регулятора», — сказал он.

Revolut был основан в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. В мае 2022 года британские власти выразили опасения по поводу Revolut, в том числе из-за связи Сторонского с Россией, сообщал Bloomberg. В октябре того же года Сторонский отказался от российского гражданства.

У компании есть банковская лицензия, выданная Банком Литвы в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Лондоне. Разрешение на банковскую деятельность в Великобритании компания получила летом 2024 года.

Банк Revolut с 2022 года перестал допускать регистрацию новых аккаунтов для граждан России без резидентства в ЕС и ограничил переводы в Россию, однако открывает счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D.

По словам Сторонского, блокировки касаются также случаев, когда клиенты продлевали вид на жительство и предоставляли банку временные документы. Как объяснил предприниматель, часть документов можно легко подделать, поэтому «во многих случаях многие банки их просто не принимают».

«Мы просто делаем четко то, что говорит законодательство — это первый уровень. И второй уровень — еще есть какие-то ожидания регулятора. Они могут быть гораздо более жесткими, чем само законодательство. Оно там зависят от, я не знаю, политических трендов каких-то. В такие моменты, когда вот регулятор говорит более завышенные ожидания по сравнению с законодательством, мы вынуждены подчиняться тоже», — подчеркнул глава банка.

Oninvest узнал об ограничениях Revolut на переводы с карт из 50 стран
Политика
Фото:Michael Bihlmayer / IMAGO / ТАСС

В конце октября вступил в силу 19-й пакет санкций против России. Как сообщала Русская служба Би-би-си, ряд российских клиентов заранее интересовался у банка, будут ли заблокированы счета после введения санкций. Они получили заверения, что беспокоиться не о чем «по крайней мере до конца декабря».

Однако в начале ноября банк Revolut уведомил своих клиентов о двух важных изменениях: в одном сообщении он попросил предоставить копии видов на жительство, а в другом — сообщил о предстоящем закрытии счетов, что делает невозможным предоставление необходимых документов.

Пресс-служба финансовой организации, комментируя РБК информацию о закрытии счетов российских клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или гражданства страны-члена, сообщила что Revolut обязан соблюдать законы и нормативные акты о санкциях во всех юрисдикциях, в которых осуществляет свою деятельность.

Россия считает западные санкции незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Revolut блокировка счетов Россия Европа

Материалы по теме
Oninvest узнал об ограничениях Revolut на переводы с карт из 50 стран
Политика
Банк Revolut объяснил причины закрытия счетов некоторых россиян
Политика
Банк Revolut начал закрывать счета некоторых россиян
Экономика
