Oninvest узнал об ограничении Revolut переводов клиентам во Франции

Проживающие во Франции клиенты получили письмо от европейского цифрового банка Revolut о новых ограничениях переводов на карты, сообщает Oninvest со ссылкой на соответствующее письмо, получение которого подтвердили два французских клиента банка.

Согласно сообщению, стало невозможно зачислять деньги на счет с карт, которые выпущены банками из более чем 50 стран.

В список вошли 28 стран Азии, включая Китай, КНДР, Турцию и ОАЭ, а также четыре европейские страны: Белоруссия, Монако, Россия, Сербия. Среди 16 африканский стран, попавших в список, есть Нигерия, Алжир и ЮАР.

Средства на карты клиентов во Франции также нельзя зачислять с карт из четырех стран Южной и Северной Америки: Кубы, Гаити, Тринидада и Тобаго, а также Венесуэлы. Ограничения коснулись и островного государства Вануату в Океании.

Причина, по которой было принято такое решение, Oninvest не приводит.

Revolut была основана выходцем из России Николаем Сторонским в 2015 году. В 2018-м банк получил лицензию ЕС в Литве, а в 2021-м подал заявку на получение лицензии в Великобритании, уточняла Forbes Russia. В мае 2022 года британские власти выразили опасения по поводу Revolut, в том числе из-за связи Сторонского с Россией, сообщал Bloomberg. Осенью 2022 года бизнесмен отказался от российского гражданства. Разрешение на банковскую деятельность в Великобритании компания получила летом 2024 года. Штаб-квартира финтехкомпании находится в Лондоне. Сторонский родился в подмосковном Долгопрудном, окончил МФТИ. По данным Forbes на май 2025 года, состояние Сторонского насчитывает $7,9 млрд.

В маре 2025 года Revolut решил получить во Франции лицензию на банковскую деятельность и инвестировать в страну €1 млрд. Как писал тогда Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, банк намеревается расширять работу по всей Европе.

19 мая представители компании заявили, что открывают в Париже новую штаб-квартиру и пообещали вложить средства в течение трех лет. Банк также собирался нанять за этот период 200 сотрудников. Во Франции у Revolut на тот момент уже находились около 300 сотрудников и 5 млн клиентов, отмечал Bloomberg.

В начале ноября Revolut прислал своим клиентам два сообщения — в одном попросил предоставить копию вида на жительство, во втором сообщил о закрытии счетов, после чего предоставить соответствующие документы невозможно.

Как уточнила Русская служба Би-би-си, Revolut из-за новых санкций против России закрывает счета российских клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или гражданства страны-члена. По ее данным, некоторые российские клиенты заранее уточняли у банка, заблокируют ли счета после начала действия санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».

Пресс-служба финансовой организации в ответ на запрос РБК сообщила, что Revolut обязан соблюдать законы и нормативные акты о санкциях во всех юрисдикциях, в которых осуществляет свою деятельность.

В конце октября против России вступил в силу 19-й пакет санкций ЕС. Он включает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно используемых для перевозки российской нефти.

Российские власти считают западные санкции незаконными.