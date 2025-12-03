Oninvest узнал об ограничении Revolut переводов клиентам во Франции
Проживающие во Франции клиенты получили письмо от европейского цифрового банка Revolut о новых ограничениях переводов на карты, сообщает Oninvest со ссылкой на соответствующее письмо, получение которого подтвердили два французских клиента банка.
Согласно сообщению, стало невозможно зачислять деньги на счет с карт, которые выпущены банками из более чем 50 стран.
В список вошли 28 стран Азии, включая Китай, КНДР, Турцию и ОАЭ, а также четыре европейские страны: Белоруссия, Монако, Россия, Сербия. Среди 16 африканский стран, попавших в список, есть Нигерия, Алжир и ЮАР.
Средства на карты клиентов во Франции также нельзя зачислять с карт из четырех стран Южной и Северной Америки: Кубы, Гаити, Тринидада и Тобаго, а также Венесуэлы. Ограничения коснулись и островного государства Вануату в Океании.
Причина, по которой было принято такое решение, Oninvest не приводит.
Revolut была основана выходцем из России Николаем Сторонским в 2015 году. В 2018-м банк получил лицензию ЕС в Литве, а в 2021-м подал заявку на получение лицензии в Великобритании, уточняла Forbes Russia. В мае 2022 года британские власти выразили опасения по поводу Revolut, в том числе из-за связи Сторонского с Россией, сообщал Bloomberg. Осенью 2022 года бизнесмен отказался от российского гражданства.
Разрешение на банковскую деятельность в Великобритании компания получила летом 2024 года. Штаб-квартира финтехкомпании находится в Лондоне.
Сторонский родился в подмосковном Долгопрудном, окончил МФТИ. По данным Forbes на май 2025 года, состояние Сторонского насчитывает $7,9 млрд.
В маре 2025 года Revolut решил получить во Франции лицензию на банковскую деятельность и инвестировать в страну €1 млрд. Как писал тогда Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, банк намеревается расширять работу по всей Европе.
19 мая представители компании заявили, что открывают в Париже новую штаб-квартиру и пообещали вложить средства в течение трех лет. Банк также собирался нанять за этот период 200 сотрудников. Во Франции у Revolut на тот момент уже находились около 300 сотрудников и 5 млн клиентов, отмечал Bloomberg.
В начале ноября Revolut прислал своим клиентам два сообщения — в одном попросил предоставить копию вида на жительство, во втором сообщил о закрытии счетов, после чего предоставить соответствующие документы невозможно.
Как уточнила Русская служба Би-би-си, Revolut из-за новых санкций против России закрывает счета российских клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или гражданства страны-члена. По ее данным, некоторые российские клиенты заранее уточняли у банка, заблокируют ли счета после начала действия санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».
Пресс-служба финансовой организации в ответ на запрос РБК сообщила, что Revolut обязан соблюдать законы и нормативные акты о санкциях во всех юрисдикциях, в которых осуществляет свою деятельность.
В конце октября против России вступил в силу 19-й пакет санкций ЕС. Он включает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно используемых для перевозки российской нефти.
Российские власти считают западные санкции незаконными.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили