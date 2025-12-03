 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Oninvest узнал об ограничении Revolut переводов клиентам во Франции

Соответствующее письмо банк разослал своим клиентам во Франции. Согласно нему, стало невозможно зачислять деньги на счет с карт, которые выпущены банками из более чем 50 стран

Проживающие во Франции клиенты получили письмо от европейского цифрового банка Revolut о новых ограничениях переводов на карты, сообщает Oninvest со ссылкой на соответствующее письмо, получение которого подтвердили два французских клиента банка.

Согласно сообщению, стало невозможно зачислять деньги на счет с карт, которые выпущены банками из более чем 50 стран.

В список вошли 28 стран Азии, включая Китай, КНДР, Турцию и ОАЭ, а также четыре европейские страны: Белоруссия, Монако, Россия, Сербия. Среди 16 африканский стран, попавших в список, есть Нигерия, Алжир и ЮАР.

Средства на карты клиентов во Франции также нельзя зачислять с карт из четырех стран Южной и Северной Америки: Кубы, Гаити, Тринидада и Тобаго, а также Венесуэлы. Ограничения коснулись и островного государства Вануату в Океании.

Причина, по которой было принято такое решение, Oninvest не приводит.

Revolut была основана выходцем из России Николаем Сторонским в 2015 году. В 2018-м банк получил лицензию ЕС в Литве, а в 2021-м подал заявку на получение лицензии в Великобритании, уточняла Forbes Russia. В мае 2022 года британские власти выразили опасения по поводу Revolut, в том числе из-за связи Сторонского с Россией, сообщал Bloomberg. Осенью 2022 года бизнесмен отказался от российского гражданства.

Разрешение на банковскую деятельность в Великобритании компания получила летом 2024 года. Штаб-квартира финтехкомпании находится в Лондоне.

Сторонский родился в подмосковном Долгопрудном, окончил МФТИ. По данным Forbes на май 2025 года, состояние Сторонского насчитывает $7,9 млрд.

Wise предупредил о блокировке карт россиян без европейского ВНЖ
Финансы
Фото:Shutterstock

В маре 2025 года Revolut решил получить во Франции лицензию на банковскую деятельность и инвестировать в страну €1 млрд. Как писал тогда Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, банк намеревается расширять работу по всей Европе.

19 мая представители компании заявили, что открывают в Париже новую штаб-квартиру и пообещали вложить средства в течение трех лет. Банк также собирался нанять за этот период 200 сотрудников. Во Франции у Revolut на тот момент уже находились около 300 сотрудников и 5 млн клиентов, отмечал Bloomberg.

В начале ноября Revolut прислал своим клиентам два сообщения — в одном попросил предоставить копию вида на жительство, во втором сообщил о закрытии счетов, после чего предоставить соответствующие документы невозможно.

Как уточнила Русская служба Би-би-си, Revolut из-за новых санкций против России закрывает счета российских клиентов, у которых нет вида на жительство в ЕС или гражданства страны-члена. По ее данным, некоторые российские клиенты заранее уточняли у банка, заблокируют ли счета после начала действия санкций, и получили ответ, что им не о чем беспокоиться «по крайней мере до конца декабря».

Пресс-служба финансовой организации в ответ на запрос РБК сообщила, что Revolut обязан соблюдать законы и нормативные акты о санкциях во всех юрисдикциях, в которых осуществляет свою деятельность.

В конце октября против России вступил в силу 19-й пакет санкций ЕС. Он включает снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения для платежной системы «Мир», запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», а также санкции против 118 судов, предположительно используемых для перевозки российской нефти.

Российские власти считают западные санкции незаконными.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Франция ограничения Карты переводы
Материалы по теме
Wise предупредил о блокировке карт россиян без европейского ВНЖ
Финансы
«Сбер» назвал скидки на маркетплейсах по их картам «торговым рабством»
Бизнес
Минцифры напомнило, как снять охлаждение с иностранной сим-карты
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 00:38 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 00:38
Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле Политика, 00:45
Переговоры Путина и Уиткоффа длились около пяти часов Политика, 00:42
В Москве закончилась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 00:32
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 00:25
Oninvest узнал об ограничении Revolut переводов клиентам во Франции Политика, 00:17
Cамолет с россиянами из-за нелетной погоды вместо Актобе сел в Актау Общество, 00:14
Трамп заявил, что Хегсет не знал о выживших на судне наркоторговцах Политика, 00:11
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Силуанов заявил о «полном меню» инвестора после размещения ОФЗ в юанях
РАДИО
 Финансы, 00:06
Украина останется без модернизированных Т-72 из Чехии Политика, 00:00
Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропортов и гидроузлов Бизнес, 00:00
Глава СПЧ назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью Политика, 00:00
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле длится более четырех часов Политика, 02 дек, 23:53
NBC назвал «три столпа», от которых Россия не откажется в мирном плане Политика, 02 дек, 23:49