Вилла Ротенберга в Финляндии попала под арест из-за налогового долга

Yle: вилла Ротенберга в Финляндии арестована из-за долга в несколько тысяч евро

Финские приставы наложили арест на виллу Бориса Ротенберга в Ханко, пишет Yle. Из-за санкций он не может заплатить несколько тысяч евро по налогам. Вопрос будет решен скоро — как только долг будет погашен, пояснил юрист бизнесмена

Борис Ротенберг (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Власти Финляндии наложили арест на виллу российского бизнесмена Бориса Ротенберга в Ханко, ее могут принудительно изъять и продать, сообщает финский вещатель Yle.

По его данным, бизнесмен не заплатил налог на недвижимость в размере нескольких тысяч евро. Из-за попадания под европейские санкции он не мог перевести деньги на счета в финских банках, говорится в статье.

В Финляндии Ротенберг обладает земельным участком с виллой в районе города Ханко. В 2018 году суд запретил предпринимателю строить на участке новые здания, хотя Ротенберг планировал возвести на этой территории гостевой дом площадью 350 кв. м. Против продолжения застройки участка выступила армия Финляндии — военные указали на то, что участок Ротенберга находится поблизости от артиллерийского полигона.

Ранее принудительному взысканию была подвергнута и столичная коммерческая недвижимость, принадлежащая компании Ротенберга. Она задолжала более €27 тыс. по коммунальным платежам. По словам финского юриста Микко Мантере, который выступает юридическим представителем бизнесмена, арест был снят после погашения долга. Тем не менее финские власти успели продать один из объектов на торгах, говорится в публикации.

Мантере добавил, что вопрос о вилле в Ханко также будет скоро решен, сейчас он «находится на рассмотрении».

РБК обратился за комментарием к Борису Ротенбергу.